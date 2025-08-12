Aficionados de Milán cargan contra Santiago Giménez: 'Seré tu enemigo'

La afición de Milán parece no estar tan contenta con Santiago Giménez. A pesar de que en su primer partido con el conjunto rossonero de esta temporada marcó gol, no todos los seguidores están contentos con el mexicano y esto lo demostraron en redes sociales.

Sky Sports, compartió una declaración del mexicano con respecto a la temporada pasada en la que notoriamente batallaron mucho. En dicha declaración Santi asegura que cometieron varias equivocaciones, poniendo como ejemplo una roja de Theo Hernández en Champions. Fue justamente esta declaración la que no cayó bien para algunos fanáticos.

Aceptó que tuvieron un mal paso | MEXSPORT

Critican al mexicano

Algunos aficionados italianos no dejaron pasar la oportunidad y en la publicación del medio lanzaron comentarios en contra del mexicano, asegurando que él también tuvo errores importantes. Incuso algunos lanzaron ofensas contra el seleccionado nacional.

Con comentarios como "Giménez, ¿olvidaste tu roja? Seré tu enemigo número uno de ahora en adelante", "Tal vez si hubiera sido futbolista en esos partidos y no el que extrañaba a su antiguo equipo como un niño, la situación habría sido diferente", destacaron entre otros.

Algunos fanáticos criticaron al mexicano | X @acmilan

A pesar de estas publicaciones, otros aficionados defendieron al canterano de Cruz Azul. Algunos aficionados del Milán estuvieron de acuerdo con la postura de Giménez, especialmente se lanzaron contra Theo y la roja que mencionó el mexicano.

Otros defendieron al jugador | MEXSPORT

