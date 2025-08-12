Álvaro Carreras después de su debut con Real Madrid: "Con compañeros así es más fácil el futbol"

En uno de los últimos partidos de pretemporada para el Real Madrid, Álvaro Carreras disputó sus primeros minutos después de su regreso al cuadro merengue procedente del Benfica. Su entrenador, Xabi Alonso, se convenció de usar a su compatriota como titular en el duelo ante WSG Tirol, en el cual se han llevado la ventaja 0-4.

Goleada merengue en pretemporada | X: @realmadrid

El reestreno del canterano

Carreras terminó disputando 63 minutos en su regreso con Real Madrid, mismo que le han sido suficientes para poder completar su primera prueba para 'llenarle el ojo' a su director técnico, al término del juego, el español dio algunas declaraciones.

“Un orgullo poder volver a vestir esta camiseta y preparando lo que viene. Ya llevo estos días entrenando con el equipo, me han acogido muy bien y, ahora, a seguir preparándonos a tope que viene un reto muy bonito por delante”, mencionó.

Su banda, la del lado izquierdo estuvo llena de talento, pues Xabi Alonso optó por ponerlo a él junto a Dani Ceballos y Vinicius Jr, lo cual fue del total agrado del exjugador del Benfica.

Carreras es canterano del Real Madrid | X: @realmadrid

“Con compañeros así es más bonito y más fácil el futbol, con todos estos bien, estoy contento, con Vini por la banda, con Dean atrás. Nos da igual que sea amistoso, siempre es importante ganar para preparar lo que viene por delante y a seguir”, agregó.

Regreso triunfal de Alaba y Militao

David Alaba vivió una noche especial en su regreso a casa, mostrando una gran satisfacción por el ambiente y su estado físico. El austriaco aseguró sentirse “casi al 100%” tras semanas de trabajo intenso, y destacó la familiaridad que tiene con el papel de mediocentro, posición que ya ha desempeñado anteriormente. Además, se mostró optimista con la preparación del equipo de cara al inicio oficial, subrayando que aún tienen una semana más para afinar detalles antes del primer partido.

Mbappé marcó doblete en el partido | X: @realmadrid

Por su parte, Éder Militao aportó protagonismo ofensivo con un gol que calificó como “muy bonito” y expresó su satisfacción por volver a jugar y ayudar al equipo. El brasileño valoró la creciente conexión entre los jugadores y la correcta ejecución de las ideas del técnico. Con la vista puesta en la temporada, aseguró que el grupo llegará en buena forma gracias a una exigente pretemporada, resaltando que todos están listos y confiados para afrontar el largo calendario que les espera.

