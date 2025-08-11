Real Oviedo, equipo de Grupo Pachuca, fichará a delantero colombiano de 17 años

Real Oviedo ya empieza a hacer movimientos de cara a la nueva temporada y la delantera es una de las piezas que más parece importarle a Veljko Paunovic es la delantera. Tras fichar a Salomón Rondón y Álex Fóres, el equipo de Grupo Pachuca apunta a hacerse de los servicios de una de las más grandes promesas de Sudamérica.

Es cuestión de tiempo para que, el delantero colombiano Santiago Londoño de tan sólo 17 años se una al equipo recién ascendido a LaLiga. Sin embargo, ante su edad, el delantero no podrá jugar con el Oviedo sino hasta el segundo semestre de la temporada.

Grupo Pachuca se hará acreedor de los derechos de Santiago Londoño en las próximas semanas llegando procedente de Envigado de Colombia. A pesar de hacerse de su carta el jugador no podrá firmar su contrato como profesional con el Real Oviedo sino hasta los últimos días de febrero del año próximo.

Esta demora se debe a que, al no contar con la mayoría de edad, el delantero no puede firmar contrato profesional en Europa. Ante esta situación Lodoño seguirá jugando en Envigado buscando comandar a su equipo a la segunda fase del torneo local.

Delantero con amplia experiencia

El delantero sudamericano no cuenta con bastante experiencia en primera división. Ante su corta edad, Lodoño sólo suma 22 partidos en primera división, con su debut llegando el 3 de agosto del 2024. Sin embargo, fue a partir del 20 de abril que comenzó a ser recurrente en el equipo.

Además, ganó exposición en el Campeonato Sudamericano Sub-17 con la Selección Colombiana de este año. El delantero sumó cinco goles y una asistencia en seis partidos disputados.

