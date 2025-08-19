Pachuca gana, gusta y golea en su debut de la Concacaf W Champions Cup

Pachuca demostró por qué es el vigente campeón de la Liga MX Femenil y debutó con una contundente goleada de 6-0 sobre Chorrillo FC en la Concacaf W Champions Cup 2025. El conjunto hidalguense no tuvo inconvenientes en su estreno y se lució ante su afición en el Estadio Hidalgo.

La delantera mexico-argentina Nina Nicosia fue protagonista con un doblete en tres minutos que sentenció la goleada. Al 83’, tras un servicio largo de Selene Valera, controló dentro del área y definió por encima de la portera para el 5-0. Apenas tres minutos después, al 86’, aprovechó una gran jugada de la colombiana Yirleidis Quejada para marcar el sexto tanto.

Quejada también brilló al asistir a Chinwendu Ihezuo, quien firmó el 4-0 al minuto 68, consolidando a la colombiana como otra de las figuras del encuentro.

Refuerzos con impacto inmediato

Los refuerzos de Pachuca respondieron de inmediato. Jocelyn Orejel abrió el marcador al 19’, tras un rebote en el área chica en un cobro de falta. Tres minutos después, Natalia Mauleón amplió la ventaja con un remate luego de una gran asistencia de taquito de Myra Delgadillo.

En la segunda parte, la propia Delgadillo puso un centro preciso para que Paola García marcara el 3-0 al minuto 52, completando la lista de anotadoras de la noche.

Lo que viene para Pachuca

Con esta victoria, Pachuca se coloca como uno de los favoritos en el certamen internacional. En la Concacaf W Champions Cup, descansará en la segunda jornada y volverá a la actividad el jueves 18 de septiembre, cuando visite al América Femenil en un duelo clave rumbo al Final Four.

En cuanto a la Liga MX Femenil Apertura 2025, las Tuzas retomarán su camino el próximo martes 26 de agosto, cuando enfrenten a Atlas en la Jornada 8

