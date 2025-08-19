CONCACAF W Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver Gotham FC vs Rayadas de la J1?

Regresa el torneo femenino internacional de la CONCACAF en su segunda edición; en esta ocasión, las actuales campeonas, Gotham FC se miden a las Rayadas en New York con motivo de la primera jornada del Grupo B, mismo que comparten con Alianza, Vancouver Whitecaps y Spirit.

Las campeonas salen a defender su corona | Imago7

¿Cómo llegan ambas escuadras al duelo inaugural?

Gotham llega a este torneo como las campeonas inaugurales después de haber vencido en la Final de la primera edición a otro equipo regiomontano, Tigres por la mínima en el Estadio Universitario. Este partido, significa la oportunidad de las neoyorquinas de poder comenzar su camino rumbo al bicampeonato, se enfrentan a uno de los equipos que más campeonatos de Liga MX Femenil tiene, con tres.

Actualmente, Gotham en la NWSL se ubica como octavo lugar, mismo que de momento aún le entregaría un puesto en la Fase Final; sus últimos tres partidos reflejan una racha negativa, pues ha empatado dos y perdido uno, el más reciente en contra de Houston Dash, casualmente, jugando como local, tal y como lo hará en el juego ante Monterrey.

Gotham es el campeón inaugural del torneo | Imago7

Rayadas llega a este duelo como cuarto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil; con una racha de cinco victorias sobresaliendo de las dos derrotas que tiene en el torneo, las regias se ubican en la parte alta de la tabla.

Su último partido lo ganaron 3-1 en contra de Santos Laguna, con doblete de Lucía García y una anotación más por parte de Christina Burkenroad. Previo a eso, su último duelo actuando de visitante lo perdió 4-0 ante Cruz Azul con una goleada histórica, ya que nunca antes habían perdido ante la Máquina de esa manera.

Christina Burkenroad es una de las máximas figuras de las Rayadas | Imago7

¿Dónde ver el partido inaugural del Grupo B para ambas?

Fecha : Miércoles 20 de agosto

: Miércoles 20 de agosto Sede : Icahn Stadium

: Icahn Stadium Horario : 5:00 PM (tiempo del centro de México)

: 5:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: ESPN 2, Disney +

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "Algo en Chivas está podrido": Luis García sobre el presente del Rebaño