Concacaf W Champions Cup: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Alajuelense vs América?

Este martes inicia la segunda edición de la Concacaf W Champions Cup, torneo en el cual América y Rayadas de Monterrey repetirán como representantes de la Liga MX Femenil, mientras que Pachuca lo disputará por primera ocasión. Las Tuzas debutarán precisamente esta noche contra Chorrillo FC, mientras que las Águilas y la Pandilla saldrán a escena el miércoles.

En el caso de las dirigidas por Ángel Villacampa, visitarán a Alajuelense de Costa Rica, que también está en el certamen por segunda ocasión. Será el tercer enfrentamiento oficial ante un club mexicano para las centroamericanas, que en 2024 perdieron 3-1 contra Tigres y 3-0 frente a Rayadas.

La segunda edición de la Concacaf W Champions Cup está por comenzar | X: @ConcacafW

De hecho, las costarricenses solo ganaron un partido, 5-0 en la Jornada 1 ante Frazsiers Whip de Jamaica, y perdieron 0-4 en casa contra NJ/NY Gotham FC. Por lo que, aunque el juego se jugará en Costa Rica, América llega como favorito, sobre todo porque avanza como líder invicto en el Apertura 2025 con siete triunfos en siete juegos.

¿Cómo le fue a América en la pasada W Champions Cup?

En la primera edición del certamen regional, las Águilas se quedaron con el liderato del Grupo B gracias a su mejor diferencia de goles que Portland Thorns. De hecho, el equipo de la National Women's Soccer League (NWSL) fue el único que venció a las azulcremas en la Fase de Grupos, con marcador 3-1.

América avanzó hasta Semifinales en la edición anterior | IMAGO 7

En sus otros tres compromisos, América se impuso 7-0 a Whitecaps FC y 5-0 a Santa Fe de Panamá en casa, mientras que contra San Diego Wave ganó 0-1 de visitante. Con ello, avanzó al Final Four, en el cual Gotham FC -eventual campeón- se impuso 1-3 en Semifinales, mientras que en el partido por el tercer lugar, Portland nuevamente se impuso 0-3.

¿Dónde y a qué hora ver a Alajuelense vs América en la W Champions Cup?

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Miércoles 20 de agosto de 2025 Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

20:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Alejandro Morera Soto

Estadio Alejandro Morera Soto Transmisión: ESPN y Disney+

América tiene el objetivo de regresar almenos al Final Four | IMAGO 7