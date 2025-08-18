El legado de la 'Maga' Ovalle en el futbol mexicano

Lizbeth 'La Maga' Ovalle dejará próximamente el futbol mexicano ya que en los más recientes días ha trascendido la información del interés de Orlando Pride por hacerse de los servicios de la mexicana; sin embargo, el posible fichaje no es lo más importante de la noticia, ya que la información más reciente ha dejado saber que la seleccionada nacional de México se convertirá en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil.

En su paso por la Liga MX, estos son algunos de los logros que ha obtenido la todavía jugadora de las Amazonas.

Una auténtica leyenda tigre

Lizbeth Ovalle ha tenido un paso emblemático por la Liga MX Femenil, por lo que su salida de Tigres dejará un vacío irreparable en las Amazonas; con ellas ha impuesto el récord de más partidos disputados con un solo equipo en el torneo, teniendo una cifra final de 294 compromisos con las regias.

No solo ha jugado con Tigres, también ha anotado con su amado club, y para muestra está el hecho de haberse convertido en la máxima goleadora histórica desde su debut en 2017; desde entonces, ha anotado 136 goles en el torneo mexicano, sumado a los cinco títulos de liga, de los cuales ha participado con ocho goles en todas las Finales que han disputado las felinas.

La máxima lideresa en el futbol regio

Los récords de Ovalle son históricos a nivel nacional; no obstante, hablando específicamente del Clásico Regio, 'La Maga' ha sido parte fundamental de las victorias de las Amazonas, mismas que incluyen los duelos de Final.

Con 40 partidos ante las Rayadas de Monterrey, marca que además de todo supera a la excapitana rayada Rebeca Bernal, Ovalle tiene una marca de 12 goles en contra del 'odiado' rival; con ese récord, también logró superar a su excompañera de equipo, hoy en día parte de La Pandilla, Katty Martínez, quien también tiene la marca de más partidos de Clásico Regio jugados, aunque ella tiene la marca con ambas escuadras.

