Mauro Icardi perdió la cabeza y dio cabezazo a un fan

Una vez más, Mauro Icardi, está en el ojo público, pues se viralizaron imágenes del atacante de 32 años, donde agrede a un fanatico que aparentemente se había acercado mucho al futbolista.

Icardi entrenando I IG:@Mauroicardi

Locura desmedida por Mauro

En las imágenes filtradas en las redes sociales, se puede ver a una multitud en el hotel donde se hospeda el jugador, ahí fue acorralado por todos ellos, provocando su molestia y frustración, ya que este estaba acompañado de su pareja, ‘La China’ Suárez y sus dos hijos, por lo que la multitud comenzaba a aplastarlos, causando la molestia de Icardi.

En un video, se puede ver a un molesto jugador arrojar un cabezazo a un fan del Galatasaray que estaba aplastando a los niños, sin embargo, esto no fue confirmado, ya que por la posición de ambos, el impacto no fue tan fuerte y aún no hay reporte oficial.

Un grupo de fanáticos acorraló a Mauro Icardi mientras estaba con María Eugenia ‘la China’ Suárez y los dos hijos menores de ella y terminaron protagonizando un altercado en el que tuvo que intervenir personal de seguridad https://t.co/hhasT916QN pic.twitter.com/RorneS1HK8 — LA NACION (@LANACION) August 20, 2025

Mal historial

Se sabe que el ex futbolista del Inter, tiene un carácter fuerte, aunado a la incómoda situación hace que los hechos puede ser verídicos, sin embargo, habrá que esperara algún reporte o comunicado y ver cómo puede proceder tanto el fan como el club con el futbolista.

Icardi en Turquía I IG:@Mauroicardi

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Olympique de Marsella pone transferibles a Adrien Rabiot y Jonathan Rowe tras pelea