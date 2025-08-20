Mauro Icardi perdió la cabeza y dio cabezazo a un fan

Aldo Martínez
2025-08-20
Mauro Icardi en Galatasaray
Mauro Icardi en Galatasaray
|
IG: @Mauroicardi
Aldo Martínez
| 20 Ago, 2025

Una vez más, Mauro Icardi, está en el ojo público, pues se viralizaron imágenes del atacante de 32 años, donde agrede a un fanatico que aparentemente se había acercado mucho al futbolista.

Icardi entrenando I IG:@Mauroicardi

Locura desmedida por Mauro

En las imágenes filtradas en las redes sociales, se puede ver a una multitud en el hotel donde se hospeda el jugador, ahí fue acorralado por todos ellos, provocando su molestia y frustración, ya que este estaba acompañado de su pareja, ‘La China’ Suárez y sus dos hijos, por lo que la multitud comenzaba a aplastarlos, causando la molestia de Icardi.

En un video, se puede ver a un molesto jugador arrojar un cabezazo a un fan del Galatasaray  que estaba aplastando a los niños, sin embargo, esto no fue confirmado, ya que por la posición de ambos, el impacto no fue tan fuerte y aún no hay reporte oficial.

Mal historial

Se sabe que el ex futbolista del Inter, tiene un carácter fuerte, aunado a la incómoda situación hace que los hechos puede ser verídicos, sin embargo, habrá que esperara algún reporte o comunicado y ver cómo puede proceder tanto el fan como el club con el futbolista.

Icardi en Turquía I IG:@Mauroicardi

