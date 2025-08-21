Palmeiras vs Universitario EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Vuelta

El Palmeiras tiene prácticamente asegurado su lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras golear 4-0 a Universitario en Lima. Este jueves, en el Allianz Parque, el “Verdão” buscará confirmar su clasificación ante un rival que necesitaría un milagro para revertir la serie.

El equipo de Abel Ferreira atraviesa un momento arrollador: fue el mejor de la fase de grupos con seis victorias en seis partidos y llega de arrasar como visitante en la ida. Con figuras como Endrick, Raphael Veiga y Dudu, combina una defensa sólida con un ataque demoledor y una plantilla profunda que lo posiciona como máximo candidato al título.

Los peruanos quedaron al borde de la eliminación tras el duro 0-4 en casa. Para avanzar, deberían marcar al menos cuatro goles en Brasil, una gesta casi inverosímil. Consciente de ello, el cuadro crema intentará mostrar orgullo, reforzar su bloque defensivo y apostar a transiciones rápidas, más con la intención de despedirse con dignidad que de obrar un milagro.

