Lluvias implacables azotarán CDMX y Edomex por cuatro días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán cuatro días de lluvias continuas e intensas, siendo el viernes 22 de agosto la jornada más crítica, con precipitaciones estimadas entre 50 y 75 milímetros por hora.

Las primeras lluvias se registraron desde este jueves 21, con acumulaciones de 25 a 50 mm por hora, mientras que el sábado 23 y domingo 24 se esperan condiciones similares, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.

Ante el temporal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac, donde se prevén tormentas desde las 18:00 hasta las primeras horas del viernes. En algunas zonas incluso se declaró alerta naranja por mayor intensidad.

Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán cuatro días de lluvias continuas e intensas. / X |

Recomendaciones oficiales

Las autoridades instaron a la población a extremar precauciones:

Evitar cruzar avenidas inundadas o corrientes de agua.

Retirar basura de coladeras para prevenir anegaciones.

Resguardar documentos importantes y objetos de valor.

No refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante las tormentas.

Las primeras lluvias se registraron desde este jueves 21, con acumulaciones de 25 a 50 mm por hora. / Pixabay |

