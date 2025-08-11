México suma su segunda medalla de oro en los Panamericanos Junior 2025

Cayó la segunda medalla de oro para México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Desde la pileta, el nadador tricolor Humberto Nájera se llevó el primer lugar en la prueba de los 200 metros dorso con un tiempo de 1:57.48 minutos.

Por si el metal no era suficiente, el joven de 20 años rompió el récord de la competencia, estableció una nueva marca para México en la prueba y consiguió boleto para Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Celia Pulido se llevó la plata | @OlimpismoMex|

La cosecha mexicana en la natación continuó. En la misma prueba, Celia Pulido se colgó la plata en la rama femenil, mientras que María Fernanda Méndez se llevó el bronce en los 100 metros mariposa.

En el tatami, México sumó dos preseas más gracias a María Cruz (63 kg) y Rafael Ramírez (73 kg), quienes se impusieron en tiempo extra (Golden Score) para quedarse con el tercer lugar de sus respectivas categorías.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Para arrancar la semana: la cartelera deportiva del lunes 11 de agosto

María Cruz celebra su medalla | @OlimpismoMex|