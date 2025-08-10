Para arrancar la semana: la cartelera deportiva del lunes 11 de agosto

Arranca la semana y los eventos deportivos no cesan en el mundo, por lo pronto iniciemos hablando de la triple cartelera que habrá en el cierre de la Jornada 4 del Apertura 2025. La Liga MX tendrá después de mucho tiempo futbol en lunes, esto debido a la Leagues Cup.

La jornada futbolera en México iniciará en punto de las 19:00 hrs con el León de James Rodríguez enfrentando a los Rayados de Sergio Ramos; más tarde a las 21:00 hrs y 21:05 hrs harán lo propio Bravos de Juárez vs Toluca y Atlético San Luis vs Cruz Azul.

Liga MX l IMAGO7

Otros deportes

Mientras tanto en otros deportes estará la continuación del Masters de Cincinnati con la etapa de los Dieciseisavos de Final en la que estará protagonizada por dos grandes tenistas; Tsistsipas enfrentando al francés Benjamin Bonzi y Jannik Sinner haciendo lo propio ante el candiense Gabriel Diallo. En tanto en la rama femenil Sabalenka lo hará ante Emma Raducanu.

La Major League Baseball tampoco para y este 11 de agosto continúa la cartelera de la temporada con encuentros que llaman la atención; Los Angeles Angels vs Los Angeles Dodgers y Houston Astros vs Boston Red Sox.

Deportes l IMAGO7

RAW

Monday Night RAW no podía faltar en la cartelera deportiva y este 11 de agosto iniciará todo con la presencia de CM Punk desde Quebec, Canadá para iniciar otro episodio más de la marca roja de la WWE que tendrá luchas importantes.

Entre los combates pactados por la noche estará el enfrentamiento femenino entre Maxxine Dupri vs la campeona Intercontinental Becky Lynch, mientras que Iyo Sky lo hará ante la campeona Mundial Trinity y en ramo masculino Sami Zayn se mide a Rusev.

CM Punk l X:WWE

León vs Rayados l 19:00hrs

Juárez vs Toluca l 21:00hrs

Atlético San Luis l 21:05hrs

Tsistsipas vs Benjamin Bonzi l 11:20hrs

Jannik Sinner vs Gabriel Diallo l 17:00hrs

Sabalenka vs Emma Raducanu l 10:10hrs

Los Angeles Angels vs Los Angeles Dodgers l 19:38hrs

Houston Astros vs Boston Red Sox l 18:10hrs

Monday Night RAW l —

*Tiempo de CDMX

