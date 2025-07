Apertura 2025: Fichajes, bajas, rumores y todo el Futbol de Estufa de la Liga MX

Con una edición más de la Liga MX concluida en su torneo de Clausura 2025, los equipos comienzan a mover sus piezas de cara al siguiente certamen, el cual abrirá el año futbolístico, pero será la segunda edición en el año, la cual buscará a su segundo campeón del 2025.

Los movimientos en el futbol mexicano no paran y mucho menos a solamente unos cuantos días de comenzar el Apertura 2025. El campeón Toluca se ha reforzado, América busca con nuevas caras salir del puesto de subcampeón, Chivas renovó a su plantel, Pumas en búsqueda de las 'bombas'.

Toluca fue el campeón del Clausura 2025 | MexSport

Bajas para Pumas

Pumas acumula muchas bajas de cara al siguiente torneo; sin embargo, son varios los nombres que han llegado y que llegarán al cuadro felino para el comienzo de un nuevo torneo. Lisandro Magallán, Michell Rodríguez, Rogelio Funes Mori, Robert Ergas, con algunos de los nombres que se han despedido ya del plantel.

Robert Ergas es la más reciente baja del equipo auriazul ı Imago7

La 'bomba' del torneo llegó a Ciudad Universitaria, pues Aaron Ramsey, exjugador de Arsenal, Juventus y la Selección de Gales dejó Cardiff City para firmar como el nuevo '10' de Pumas de cara al Apertura 2025.

Ramsey fue presentado en el Estadio Olímpico Universitario | Imago7

Ramsey no sería el único 'golpe en la mesa' por parte de los de la UNAM, pues rumores recientes apuntan a que Keylor Navas puede llegar a convertirse en el nuevo portero del cuadro felino, ya que el guardameta tico no ve con malos ojos su posible llegada al balompié azteca.

Navas podría ser el nuevo guardián universitario ı MexSport

Chivas confirma entrenador y presentan refuerzos

Después de más de un mes de quedar fuera de la Liguilla y poner fin al efímero ciclo de Gerardo Espinoza en el banquillo, las Chivas contrataron a Gabriel Milito, presentado el lunes 26 de mayo.

Presentación oficial de Milito con el Rebaño | MexSport

El primer refuerzo oficial para el Rebaño llegó procedente de Tijuana, se trata de Efraín Álvarez, con pasado en la MLS jugando para LA Galaxy, el exjugador fronterizo ya pasó pruebas médicas y se incorporó al trabajo con el resto de sus compañeros.



Chivas hizo oficial la llegada de Efraín | X: @Chivas

Un granjero rojiblanco

Guadalajara también hizo oficial la llegada de Richard Ledezma proveniente del PSV Eindhoven, quien ya jugó su primer partido en la Copa Morelos ante Atlante.

Ledezma usará el 37 en su camiseta | X: @Chivas

Chivas repatrió a uno de sus canteranos. Como ha venido siendo una costumbre a lo largo de los últimos años, Guadalajara recompró a un jugador que ya había visto salir de su institución tiempo atrás; esta vez se trata de Diego Campillo, quien había estado recientemente desempeñándose como jugador de los Bravos de Juárez.

Un viejo conocido llega para reforzar al Rebaño | Imago7

Refuerzo europeo a tierras potosinas

Atlético de San Luis es otro de los equipos que más activo ha estado en el marcado de fichajes, pues además de hacer oficial la contratación de su nuevo entrenador, Guillermo Abascal, el cuadro potosino puso manos a la obra para agilizar la llegada de Juanpe, exjugador de Girona que llegará al equipo en calidad de agente libre.

Juanpe disputando un partido en la Champions League | Instagram: @juanpe_rl

También a San Luis ha llegado proveniente de Hull City, Joao Pedro, un nuevo Ítalo brasileño que buscará dejar huella en el equipo potosino en el torneo que está por comenzar.

Nuevo delantero en el 'Atleti' potosino ı X: @AtletideSanLuis

Cambio de maquinista

Cruz Azul le dio las gracias a su ahora exentrenador, Vicente Sánchez pese a haber conseguido la séptima Concachampions en la historia de los celestes e igualar a Guadalajara como segundo máximo ganador de trofeos en México. Ahora, quien toma al equipo es Nicolás Larcamón, quien ya ha dirigido a tres equipos mexicanos previamente: Puebla, León y Necaxa.

Larcamón dejó a Necaxa para llegar a La Máquina | X: @CruzAzul

José Paradela es nuevo jugador de Cruz Azul, el jugador argentino se une a Nicolás Larcamón como las salidas directas de Necaxa con rumbo a La Máquina.

Paradela jugará con su segundo equipo del futbol mexicano ı Imago7

Jeremy Márquez llega a la Noria

El jugador canterano de Atlas, llegó con el Cruz Azul para reforzar el mediocampo de Nicolas Larcamon. La maquina le robó el fichaje a las Águilas y continuan fuertes en el mercado de fichajes.

Anuncio oficial de Jeremy Márquez | X:@CruzAzul

¡De vuelta a México!

Ante la salida de Larcamón, los Rayos se pusieron manos a la obra para buscar a su posible sustituto, puesto para el que finalmente fue elegido Fernando Gago, pese a su mala salida del futbol mexicano con Chivas.

Gago dirigirá a su segundo equipo en el futbol mexicano | Imago7

De Castellon a Necaxa

Raúl Sánchez llegó de manera oficial al equipo de los Rayos, el futbolista español llega para reforzar el mediocampo y ser el reemplazo de Paradela.

Presentación de Sánchez | X:@ClubNecaxa

Nuevo entrenador tuzo

Jaime Lozano se convirtió en el nuevo estratega de Pachuca ante la salida de Guillermo Almada; ahora el Jimmy encarará una nueva etapa como entrenador de clubes en la Liga MX.

Lozano vivirá una nueva etapa con Tuzos | MexSport

DE DIABLO A ÁGUILA

Isaías Violante es el segundo refuerzo para los de Coapa de cara al Apertura 2025. El extremo de 21 años llega en calidad de compra proveniente del Toluca. El América busca rejuvenecer su plantel y con Violante ganan una de las promesas del balompié azteca.

Anuncio oficial de Isaías Violante I X:@ClubAmerica

Juan Manuel Sanabria, ha declarado su deseo de no salir de Atlético de San Luis por lo que se cayó su fichaje en Coapa. Por otra parte, según declaraciones de Julio Ibáñez de TUDN, durante la transmisión del amistoso América vs Puebla; las Águilas buscan traer dos fichajes más, así como también confirmar que el Ame si pregunto por el jugador del LAFC, Denis Boanga pero no ha pasado a mayores.

Otro nombre que ha comenzado a tomar fuerza es el de Diego luna, jugador del Real Salt Lake que cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Refuerzos escarlatas

Hugo González y Fernando Arce han sido oficializados como refuerzos de Toluca para buscar conseguir el bicampeonato en el Apertura 2025.

Nuevo portero en el cuadro mexiquense ı X: @TolucaFC

Calidad en la portería de Rayados

Santiago Melé llega para reforzar a la Pandilla, el arquero de la Selección uruguaya será la competencia de Esteban Andrada.

Melé en su llegada a Rayados | X:@Rayados

Chivas

Altas: Gabriel Milito (DT), Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Diego Campillo, Fidel Barajas (regresa de préstamo), Bryan González (Pachuca)

Bajas: Gerardo Espinoza (DT), Mateo Chávez, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Luis Rey

Rumores de altas:

Rumores de bajas:

Pumas

Altas: Aaron Ramsey

Bajas: Lisandro Magallán, Michell Rodríguez, Ricardo Galindo, Ali Ávila, Rogelio Funes Mori, Robert Ergas

Rumores de altas: Keylor Navas, Kevin Viveros, Héctor Moreno, Alan Montes, Álvaro Angulo,

Rumores de bajas: Leo Suárez

Santos

Altas: Francisco Rodríguez Vílchez (DT), Alberto Ocejo, Haret Ortega, Kevin Balanta

Bajas: Fernando Ortiz (DT), Santiago Muñoz, Anderson Santamaría

Rumores de altas: Kevin Palacios

Rumores de bajas:

Cruz Azul

Altas: Nicolás Larcamón (DT), José Paradela, Jeremy Márquez.

Bajas: Vicente Sánchez (DT), Alexis Gutiérrez

Rumores de altas: Eduardo Domínguez (DT), Luka Jovic (AC Milan), Giorgian De Arrascaeta

Rumores de bajas: Gabriel 'Toro' Fernández, Giorgios Giakoumaiks, Carlos Rotondi, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Charly Rodríguez, Carlos Vargas y Kevin Mier

Tijuana

Altas: Sebastián Abreu (DT)

Bajas: Efraín Álvarez

Rumores de altas: Víctor Dávila, Adonis Preciado

Rumores de bajas: José Zúñiga, Kevin Balanta

León

Altas: Fernando Beltrán, Valentín Gauthier

Bajas: Brian García, Stiven Mendoza

Rumores de altas: Gabriel Barbosa, Alemao

Rumores de bajas: Jhonder Cádiz

Toluca

Altas: Hugo Gónzalez, Fernando Arce

Bajas: Frankie Amaya, José Hernández, Isaías Violante

Rumores de altas: Roberto Alvarado, Nacho Arce, Nicolás Castro, 'Gacelo' López

Rumores de bajas:

Atlas

Altas: Gustavo Ferrareis, Róber Pier, César Ramos, Jorge Rodríguez

Bajas: Idekel Domínguez, Leonardo Flores, Brian Lozano, Martín Nervo, Jeremy Márquez

Rumores de bajas:

Rumores de altas:

Atlético San Luis

Altas: Juanpe, Guillermo Abascal (DT), Joao Pedro

Bajas: Domènec Torrent, Leo Bonatini, Jhon Murillo

Rumores de altas: Javier Suárez

Rumores de bajas:

Tigres

Altas: 'Gacelo' López

Bajas:

Rumores de altas: Ángel Correa, Miguel Ángel Borja, 'Gacelo' López

Pachuca

Altas: Jaime Lozano (DT), Víctor Guzmán; Sebastián Jurado, Federico Pereira, Agustín Palavecino (Mundial de Clubes), Luis Quiñones, Gastón Togni, Jhonder Cádiz.

Bajas: Guillermo Almada (DT), Salomón Rondón

Rumores de altas:

Rumores de bajas:

Monterrey

Altas: Domènec Torrent (DT), Santiago Mele

Bajas: Martín Demichelis (DT)

Rumores de bajas: Sergio Canales, Héctor Moreno, Sebastián Andrada

Mazatlán

Altas: Robert Dante Siboldi (Alta)

Bajas: Víctor Manuel Vucetich (DT), Rodolfo Pizarro, Hugo Gonzales

Rumores de bajas: Nicolás Benedetti

Puebla

Altas: Lucas Cavallini, Edgar Guerra

Bajas: Brayan Angulo

Rumores de bajas: Ricardo Marín, Luis Quiñones, Gustavo Ferrareis, Emanuel Gularte

América

Altas: Ralph Orquín (regresa de un préstamo con Juárez), Alexis Gutiérrez (proveniente de Cruz Azul), Isaías Violante

Bajas: Javairo Dilrosun, Miguel “Isco” Ramírez, Esteban Lozano, Walter Portales, Diego Valdés, Cristian 'Chicote' Calderón

Rumores de Bajas: Víctor Dávila, Brian Rodríguez

Rumores de altas: Pantera Zúñiga, Wesley Ribeiro, Denis Bouanga y Diego Luna

Necaxa

Altas: Raúl Sánchez, Fernando Gago, Cristian Calderón

Bajas: Nicolás Larcamón, Alejandro Mayorga, Fernando Arce Jr., José Paradela

Rumores de bajas:

Rumores de altas: Matías Jacob

FC Bravos

Altas: Rodolfo Pizarro, Ricardinho. Alejandro Mayorga, Diego Ochoa, Guillermo Ruiz.

Rumores de altas: Jailson.

Bajas: Ralph Orquín, Diego Campillo

