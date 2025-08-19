¡El Potro a Los Ángeles! Documental sobre Atlante participará en festival de cine

La película documental sobre el Atlante del director guerrerense Rafael Aparicio, que lleva el nombre de ‘El Equipo del Pueblo. Un sueño Atlante’, fue seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Los Ángeles 2025.

El festival que se denomina ‘Hola México Film Festival’ se realizará en las próximas semanas en la ciudad de California. y esta al lado de grandes exposiciones.

Documental l CAPTURA

¿De qué trata el documental?

La realización de Rafael Aparicio va más allá de un relato del equipo y muestra una radiografía pura y dura de lo que es el entorno del Atlante con grandes personajes que rodean al equipo Azulgrana.

Javier Lazcano l CAPTURA

¿Qué es el Hola México Film Festival?

El Hola México Film Festival es un evento en el que el cine mexicano es el máximo exponente, el más grande fuera del territorio de la República Mexicana, en esta próxima edición se llevará a cabo la decimoséptima ocasión.

En el festival se realizará la proyección de 20 largometrajes y 20 cortos, entre ellos el documental que es dirigido por Rafael Aparicio y basado en una idea original de Emilio Escalante y Arturo Rivera (QEPD).

La realización de este evento se diferencia de entre los demás debido a que en este festival pone a la venta pases para el público para que se den cita y aprecien las proyecciones.

Atlante l CAPTURA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CERCA DE MESSI! MASCHERANO CONFIRMA INTERÉS POR GONZALO PIOVI DEL CRUZ AZUL