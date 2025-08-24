Estrellas de la WWE celebran el cumpleaños de Vince McMahon en fiesta privada

No hay WWE sin Vince McMahon y viceversa. El hombre que impulsó y cambió por completo el mundo de la lucha libre en Estados Unidos está cumpliendo 80 años, por lo que en la antesala de su natalicio organizó una fiesta, en la que varias estrellas del mundo del Wrestling se dieron cita en ella.

Con información de PWInsider, la fiesta de McMahon se llevó a cabo en el lujoso salón Gotham Hall, en Nueva York. En dicho establecimiento, figuras como John Cena, John Layfield, Sheamus, R-Truth, The Undertaker, Michelle McCool y su hijo Shane McMahon fueron captados.

No solo los hombres encargados en dar vida a lo que ocurre dentro del ring fueron vistos, sino también los que están fuera del mismo. Bruce Prichard, manager del Enterrador y director de la WWE, también fue visto en la fiesta.

Vida y obra de Vince McMahon

En el marco de su cumpleaños, el 'Titán de la WWE' es recordado como uno de los hombres más importantes para el éxito de la misma, aunque también estuvo lleno y cargado de polémicas. McMahon logró hacer de la lucha libre un evento sin precedentes en Estados Unidos, pero también lo hizo de su vida.

Hace más de un año, Vince McMahon renunció a su cargo en la WWE -que a la postre lo asumió Triple H- por un escándalo de tráfico sexual. En enero del 2024, McMahon anunció lo siguiente: "Por respeto al Universo WWE, el extraordinario negocio de TKO y sus miembros de la junta directiva y accionistas, socios y constituyentes, y todos los empleados y superestrellas que ayudaron a hacer de WWE el líder global que es hoy, he decidido renunciar a mi cargo en la presidencia ejecutiva y la junta directiva de TKO, con efecto inmediato".

