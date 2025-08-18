Filtran la primera imagen de Cody Rhodes como Guile en Street Fighter

El actual campeón indiscutido de WWE, Cody Rhodes será parte de la nueva película de Street Fighter, algo en lo que tendrá que participar al mismo tiempo en el que lleva su segundo reinado titular con un título máximo en la empresa. Recientemente, Drew McIntyre provocó la ausencia de Rhodes; sin embargo, ahora se sabe por qué.

McIntyre 'destrozó' a Rhodes en uno de los últimos SmackDown | wwe.com

Una pesadilla hollywoodense

El rodaje para la nueva película de Street Fighter ha comenzado, y para prueba de ello, una nueva imagen se ha hecho viral, pues en su cuenta personal de Instagram, el actor Andrew Schulz, quien también es parte del elenco, compartió una imagen que ha llamado la atención de los fanáticos de WWE y por supuesto, de la franquicia de videojuegos.

La fotografía compartida no es para nada explícita o detallada, simplemente es una historia en la red social que muestra la sombra de la 'Pesadilla Americana', pero con un detalle extra, pues el cabello que se ve no es el suyo, es una peluca que han incluido en su atuendo para poder personificar de mejor manera a Guile, el rol que le fue asignado, la historia también está acompañada de la canción oficial del luchar: Kingdom de Downstait.

Nuevo look de Cody Rhodes | Captura

¿Más WWE en el cine?

Cody Rhodes no es el único luchador participante de esta nueva producción, pues a lo largo de las últimas semanas, las redes sociales confirmaron que el 'Jefe Tribal' Roman Reigns, también será parte del rodaje de la película con el personaje de Akuma; tampoco será la primera aparición del samoano en un largometraje, pues hace varios años ya, fue parte del elenco de Rápido y Furioso: Hobbs & Shaw, interpretando a uno de los primos de The Rock.

Recientemente también se estrenó la película de '¿Y dónde está el policía?', protagonizada por Liam Neeson; lo interesante de esta cinta, es que también aparece Cody Rhodes con un pequeño cameo.

Rhodes y Reigns serán parte de la cinta | wwe.com

