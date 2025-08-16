Konnan arremete contra fan durante investidura en Triplemanía XXXIII: “Vete a caminar a Tlalpan”

Momento inaudito se presentó en Triplemanía XXXIII durante la investidura al Salón de la Fama de Konnan, exluchador fue interrumpido por un aficionado que le lanzó unas palabras desde su butaca y el personaje fiel a su estilo respondió.

La exestrella de la Triple A hablaba sobre el ring mientras se encontraba al lado de su placa conmemorativa cuando fue interrumpido; sin embargo, no se achicó y supo responder: “Callate la boca wey, chinga a tu ma…otra vez”.

Konnan guardó unos segundos de silencio y los gritos se siguieron escuchando desde el graderío por parte un fan al que respondió nuevamente: “¿Te quieres lucir? Vete a caminar a Tlalpan”.

¿Quién fue Konnan?

Konnan, de nombre real Carlos Santiago Espada Moises, fue un luchador que logró trascender en la lucha libre mexicana, especialmente en la Triple A. Además de su exitosa carrera ha sido una figura influyente en el desarrollo de nuevos talentos.

Nacido en Cuba pero nacionalizado estadounidense consiguió mostrar ante el mundo a figuras como Rey Mysterio y recientemente a Pentagón Jr., Fénix, etc.

Estilo agresivo

Su especial característica era el carisma con bastante técnica y a la vez agresivo que desarrolló incluso el odio por parte de los fans y ese fiel estilo a su personaje lo demostró nuevamente en la manera de responder al aficionado en Triplemanía.

