¿Regresa al ring? Alberto El Patrón fue visto en Supernova

Su nombre fue coreado en la Arena Ciudad de México durante Triplemanía XXXIII, pero no apareció. Alberto El Patrón es uno de los luchadores que más pide la afición de WWE y Triple A, en esta nueva era entre las dos compañías.

¿Alberto El Patrón en Supernova Strikers?

El Patrón fue visto en el evento de boxeo entre creadores de contenido, Supernova Strikers. Un usuario subió un video en el que se ve al luchador mexicano mientras atiende a aficionados que asistieron al Palacio de los Deportes.

Mientras hace unas horas abucheaban a El Hijo del Vikingo tras su combate ante Dragon Lee, El Grande Americano y Dominik Mysterio, Alberto El Patrón no tenía planes de hacer una aparición sorpresa.

¿Alberto El Patrón regresará a WWE?

Con la reciente compra de WWE a Triple A, los aficionados esperan verlo pronto en los encordados de la compañía estadounidense, por ello le han manifestado su cariño y admiración en redes sociales.

De momento, Alberto El Patrón se mantiene como uno de los grandes nombres que podrían darle un giro mediático a la alianza WWE-AAA. Aunque no hay nada confirmado sobre su regreso al ring, la presión de la afición y la magnitud de la fusión entre ambas empresas mantienen viva la posibilidad de verlo nuevamente en acción en un escenario internacional.

