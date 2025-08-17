¿AEW demandará a WWE por Triplemanía? Esto es lo que se sabe

El pasado sábado, durante Triplemania XXXIII, Taurus hizo su aparición en la Copa Bardahl, algo que podría generar un problema legal para WWE y para la Caravana Estelar, específicamente con All Elite Wrestling.

Durante la presentación de Taurus, Beast Mortos, luchador de AEW, incendió las redes sociales luego de postear que estaba preparando la demanda, esto, por el parecido que hay entre él y el luchador de la Triple A.

Preparing the lawsuit. See you in court. Rawwwwwrrrrrr… — the beast mortos (@BeastMortos) August 17, 2025

Aunque solo se comentó que estaba preparando la demanda y que se verían en los tribunales, Mortos no explicó a detalles cuáles eran las causas por las que demandaría a Triple A y a WWE.

Los rasgos, como la máscara con cuernos, presentación parecida a una bestia oscura y actitud general, dejaron con duda a los aficionados de la lucha libre, quienes notaron las similitudes entre los dos luchadores.

