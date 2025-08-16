¡Oficial! Worlds Collide llega a Las Vegas en septiembre

Triplemanía XXXIII fue todo un éxito y no sólo el evento, sino que toda la reunión de AAA con WWE. Uno de los primeros grandes eventos desde que la empresa estadounidense compró a la mexicana fue Worlds Collide, que fue del agrado del público nacional e internacional.

Hace unos días, El Planchitas anunció por medio de sus redes sociales que el próximo Worlds Collide sería en Las Vegas en el mes de septiembre, hoy es una realidad. En medio del gran evento de la Triple A, se anunció que el próximo gran evento será el 12 de septiembre en La Ciudad del Pecado.

Get ready for WORLDS COLLIDE!



🗓️ SEPT 12, 2025

📍 LAS VEGAS pic.twitter.com/1ElQGcBT6k — WWE (@WWE) August 17, 2025

Días patrios en Las Vegas

Worlds Collide servirá como preámbulo para otro gran platillo que tendrá el público mexicano en el mes patrio. Después del evento entre WWE y AAA, Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Terence Crawford, en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders.

Cartel y boletos

Los boletos para el evento saldrán a la venta el próximo viernes 22 de agosto en sitios oficiales en línea. Por su parte, la cartelera del evento aún no ha sido revelada, pero se espera algo de igual magnitud que el primer gran choque de mundos.

De los favoritos en el primero | @MrIguana|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡REVIVIÓ LA LUCHA LIBRE! TRIPLEMANÍA 2025 CIERRA UNA NOCHE EMOCIONANTE