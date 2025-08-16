¡Oficial! Worlds Collide llega a Las Vegas en septiembre

El magno evento de la colisión de universos de la AAA y WWE tendrá una nueva edición en unos meses
Emiliano Arias Pacheco
| 2025-08-16
¡Oficial! Worlds Collide llega a Las Vegas en septiembre
Anuncio oficial
|
@FadeAwayMedia
El magno evento de la colisión de universos de la AAA y WWE tendrá una nueva edición en unos meses
Emiliano Arias Pacheco
| 16 Ago, 2025

Triplemanía XXXIII fue todo un éxito y no sólo el evento, sino que toda la reunión de AAA con WWE. Uno de los primeros grandes eventos desde que la empresa estadounidense compró a la mexicana fue Worlds Collide, que fue del agrado del público nacional e internacional.

Hace unos días, El Planchitas anunció por medio de sus redes sociales que el próximo Worlds Collide sería en Las Vegas en el mes de septiembre, hoy es una realidad. En medio del gran evento de la Triple A, se anunció que el próximo gran evento será el 12 de septiembre en La Ciudad del Pecado.

 

 

Días patrios en Las Vegas

Worlds Collide servirá como preámbulo para otro gran platillo que tendrá el público mexicano en el mes patrio. Después del evento entre WWE y AAA, Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Terence Crawford, en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders.

Cartel y boletos

Los boletos para el evento saldrán a la venta el próximo viernes 22 de agosto en sitios oficiales en línea. Por su parte, la cartelera del evento aún no ha sido revelada, pero se espera algo de igual magnitud que el primer gran choque de mundos.

De los favoritos en el primero | @MrIguana
De los favoritos en el primero | @MrIguana|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡REVIVIÓ LA LUCHA LIBRE! TRIPLEMANÍA 2025 CIERRA UNA NOCHE EMOCIONANTE

Lucha Libre
WWE
Mas sobre:
Lucha Libre
WWE

Notas Relacionadas

 