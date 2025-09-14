¿Reviven en Medio Oriente? Las leyendas de WWE que apuntan a regresar en WrestleMania 43

El viernes 12 de septiembre WWE dio uno de los anuncios más impactantes en la historia de la empresa, pues por primera vez, WrestleMania saldrá de Estados Unidos; sin embargo, el destino es algo que ha preocupado a la gran mayoría de los fanáticos, pues el país elegido es Arabia Saudita, quienes serán sede en 2027.

Por extraño que parezca, esa no es la única noticia relevante, ya que en los últimos días se han comenzado a soltar rumores acerca de algunas leyendas que estarían presentes en la edición número 43 del magno evento, causando sorpresa absoluta.

Logo oficial del evento | Captura

"Puedes oler lo que los árabes están cocinando"

Uno de los nombres que más han sonado como parte de los candidatos a protagonizar el WrestleMania árabe es el de The Rock, quien actualmente tiene un puesto importante dentro de TKO, una de las empresas propietarias de WWE. El tema con Dwayne Johnson está directamente relacionado a la historia familiar, pues el tan ansiado combate frente a su primo Roman Reigns, tendría lugar en el Medio Oriente, tres años después de haber hecho equipo para enfrentar a Cody Rhodes y Seth Rollins.

A pesar de la pésima experiencia en el Super Showdown, Arabia Saudita parece comenzar con la insistencia de sacar del retiro a The Undertaker para una lucha más en su país; lo que para los fans atrae críticas, es precisamente el recuerdo de sus participaciones en eventos orientales, con malas luchas en contra de Goldberg o haciendo equipo con Kane para enfrentar a DX (Triple H y Shawn Michaels). Stone Cold también aparece en la bizarra lista de deseos.

La mayor batalla del linaje sería el evento estelar de WrestleMania 43 | wwe.com

Hablando de Shawn Michaels, 'El Chico Rompecorazones' sería el menos probable a aparecer con una lucha en WrestleMania 43, todo esto debido a su edad y a que próximamente estará siendo operado de una de sus rodillas, por lo que su condición física no es la mejor. Aún se desconoce si a pesar de estar en su gira de retiro, John Cena será buscado por los árabes para tratar de seducirlo con una exorbitante cifra de dinero.

Molestia de la gente ante el anuncio

Es bien sabido que al aficionado de WWE, los eventos en Arabia Saudita no son precisamente de sus favoritos. Las razones son variadas, pero algunas de las más recurrentes son las quejas en contra de la afición, la cual no consideran igual a la de otros países, o el horario, el cual de igual forma afectará, ya que suele ser más temprano en el continente americano cuando se lleva a cabo en el Medio Oriente.

Taker enfrentó a Goldberg en uno de los eventos de Arabia Saudita | wwe.com

Precisamente otra de las razones que comandan la lista de desacuerdos es la necedad de tratar de llevar a las leyendas retiradas a un evento a base de 'billetazos', ya que ha habido al menos un par de luchas en las cuales el desarrollo de las mismas ha sido malo, generando miedo en la afición por lo que pudiera suceder dentro de dos años.