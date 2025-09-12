¡Polémica decisión! WWE anuncia oficialmente que WrestleMania 43 será en Arabia Saudita

El anuncio que muchos fanáticos de WWE temían por fin se ha hecho realidad; este viernes 12 de septiembre, a tan solo unas horas de que se lleve a cabo la segunda edición del evento Worlds Collide, la empresa ha comunicado de manera oficial que en 2027, Arabia Saudita será la sede oficial de WrestleMania, lo cual ha traído opiniones encontradas en redes sociales, pero principalmente, la gente no está de acuerdo con dicha decisión.

Muchos luchadores del roster actual presentes en el anuncio | Captura

Primer Mania fuera de Estados Unidos

El anuncio oficial se ha dado con la presencia de algunos luchadores en activo y retirados importantes tales como Shawn Michaels, The Undertaker, Charlotte Flair, Liv Morgan, Stephanie Vaquer, Logan Paul y el campeón mundial pesado, Seth Rollins. Todos ellos esperaron la presentación del director creativo Triple H, quien fue presentado por el comentarista Joe Tessitore.

Al término de su presentación, fue el mismo Paul Levesque quien confirmó lo que se venía rumoreando, "WrestleMania tendrá lugar por primera vez fuera de Norteamérica", pues la edición 43 se llevará a cabo en Arabia Saudita. Inmediatamente después de la confirmación, Triple H dijo que con esto "WWE logra su objetivo de llegar a todos los rincones del mundo".

La opinión más relevante es en contra

Las redes sociales han comenzado a 'hablar', pues además de que el anuncio se dio en vivo y la gente pudo opinar, los comentarios en todas las plataformas ya están siendo expresados, con la gran mayoría de los fanáticos mostrando molestia, pues no consideran que esto sea algo necesario, pues entre tantas razones, el magno evento de la empresa tendrá por primera vez un horario matutino.

Turki Al-Sheikh, asesor de Arabia Saudita, también estuvo presente, pues los 'altos mandos' de WWE no dudaron en elogiarlo y prácticamente agradecerle por completo que el evento pueda ser parte de su país, aunque muchos aficionados estén en contra.

Triple H y Al-Sheikh dando el anuncio en la conferencia | Captura