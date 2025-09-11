Psycho Clown mandó mensaje de apoyo y pésame a víctimas de explosión en Iztapalapa

Jueves negro para la Ciudad de México. La capital del país amaneció de luto luego del trágico accidente en el Puente de la Concordia, en donde la explosión de una pipa de gas provocó la muerte de -hasta ahora- ocho personas y más de 90 heridos.

El incidente se dio la tarde de este miércoles 10 de septiembre, pero conforme se actualiza la información sobre las personas hospitalizadas y desaparecidas, el dolor colectivo se incrementa. Se trató de una tragedia tan grande que el deporte no se mantuvo al margen y algunas figuras, como Psycho Clown, han mandado mensaje por medio de redes sociales.

La explosión de una pipa dejó ocho víctimas mortales hasta ahora | AP

Pyscho Clown se une a la pena que embarga a Iztapalapa

Por medio de sus cuentas de Twitter y de Instagram, el luchador mexicano envió su pésame a las familias de las víctimas mortales, además que mandó buenos deseos para quienes siguen en recuperación en distintos hospitales de la capital.

"Hoy pido a Dios en oración por quienes resultaron heridos y por las personas que desgraciadamente perdieron la vida en la tragedia de ayer en el Estado de México", escribió Psycho Clown en su mensaje.

Psycho Clown no se mantuvo ajeno a la tragedia | X: @Psychooriginal

"Descanse en paz quienes partieron y pronta recuperación a quienes siguen en lucha, estamos con ustedes... México orando por su salud. Abrazo fuerte a sus familias. Dios los bendiga", añadió el luchador, quien recibió varias respuestas, incluso de usuarios extranjeros, que se sumaron a la pena.

Ocho víctimas mortales y casi un centenar de heridos

La más reciente actualización que dio la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue de ocho personas fallecidas y 94 lesionadas, de las cuales 67 siguen hospitalizadas, 22 permanecen en estado crítico, seis graves, 39 en estado delicado. Además, 19 personas ya recibieron el alta hospitalaria.

La tragedia golpeó a Ciudad de México este miércoles | AP