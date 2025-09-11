Centros de acopio en CDMX: cómo ayudar a las víctimas de la explosión en Iztapalapa

La tarde del 10 de septiembre de 2025, una pipa que transportaba más de 49,000 litros de gas licuado de petróleo explotó tras volcarse en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El saldo preliminar es de ocho personas fallecidas y al menos 94 heridas, 22 de ellas en estado crítico. Ante esta tragedia, la comunidad capitalina ha mostrado su solidaridad habilitando diversos centros de acopio.
Centros de acopio habilitados
A continuación, se presentan algunos de los centros de acopio donde la ciudadanía puede llevar víveres, medicamentos y artículos de primera necesidad:
FES ZARAGOZA UNAM
Campus 1, anexo al auditorio
10:00 a 18:00 horas
FES ARAGÓN UNAM
Edificio de Gobierno
11 DE SEPTIEMBRE: 12:00 a 20:00 horas
12 DE SEPTIEMBRE: 09:00 a 20:00 horas
Otras escuelas y facultades de la UNAM también servirán como centros de acopio, entre ellas están:
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la explanada
Facultad de Ingeniería, en la Secretaría de Servicios Académicos
Facultad de Derecho, a la entrada de la escuela
Facultad de Arquitectura, en el sótano
Facultad de Economía, en la explanada
Facultad de Psicología, en la explanada
Facultad de Música, en la explanada
Qué puedes llevar
Gasas
Vendas
Solución salina
Jabón quirúrgico
Guantes de látex
Alcohol
Gel antibacterial
Algodón en torundas
Alimentos no perecederos
Agua embotellada
Gelatinas
Sueros
Impermeables
Mantas
Cobijas
Cajas de cartón
Bolsas
Croquetas y alimento para gatos y perros
Cómo puedes ayudar desde casa
Si no puedes acudir a los centros de acopio, considera las siguientes opciones:
Realizar donativos en línea a organizaciones reconocidas que apoyan a las víctimas.
Difundir información sobre los centros de acopio en tus redes sociales para llegar a más personas.
Ofrecer apoyo emocional a las víctimas y sus familias a través de líneas telefónicas o plataformas digitales.
La solidaridad de la comunidad capitalina es fundamental en momentos como este. Cada pequeño gesto cuenta para ayudar a quienes más lo necesitan.
