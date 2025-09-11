Centros de acopio en CDMX: cómo ayudar a las víctimas de la explosión en Iztapalapa

La tarde del 10 de septiembre de 2025, una pipa que transportaba más de 49,000 litros de gas licuado de petróleo explotó tras volcarse en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El saldo preliminar es de ocho personas fallecidas y al menos 94 heridas, 22 de ellas en estado crítico. Ante esta tragedia, la comunidad capitalina ha mostrado su solidaridad habilitando diversos centros de acopio.

Centros de acopio habilitados

A continuación, se presentan algunos de los centros de acopio donde la ciudadanía puede llevar víveres, medicamentos y artículos de primera necesidad:

FES ZARAGOZA UNAM

Campus 1, anexo al auditorio

10:00 a 18:00 horas

FES ARAGÓN UNAM

Edificio de Gobierno

11 DE SEPTIEMBRE: 12:00 a 20:00 horas

12 DE SEPTIEMBRE: 09:00 a 20:00 horas

Otras escuelas y facultades de la UNAM también servirán como centros de acopio, entre ellas están:

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la explanada

Facultad de Ingeniería, en la Secretaría de Servicios Académicos

Facultad de Derecho, a la entrada de la escuela

Facultad de Arquitectura, en el sótano

Facultad de Economía, en la explanada

Facultad de Psicología, en la explanada

Facultad de Música, en la explanada

Qué puedes llevar

Gasas

Vendas

Solución salina

Jabón quirúrgico

Guantes de látex

Alcohol

Gel antibacterial

Algodón en torundas

Alimentos no perecederos

Agua embotellada

Gelatinas

Sueros

Impermeables

Mantas

Cobijas

Cajas de cartón

Bolsas

Croquetas y alimento para gatos y perros

Cómo puedes ayudar desde casa

Si no puedes acudir a los centros de acopio, considera las siguientes opciones:

Realizar donativos en línea a organizaciones reconocidas que apoyan a las víctimas.

Difundir información sobre los centros de acopio en tus redes sociales para llegar a más personas.

Ofrecer apoyo emocional a las víctimas y sus familias a través de líneas telefónicas o plataformas digitales.

La solidaridad de la comunidad capitalina es fundamental en momentos como este. Cada pequeño gesto cuenta para ayudar a quienes más lo necesitan.