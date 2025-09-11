La Casa de los Famosos: Filtran entrada de dos nuevos habitantes ¿De qué se trata?

La producción promete una de las celebraciones más esperadas de la temporada con invitados sorpresa y música en vivo

El reality show La Casa de los Famosos México 3 prepara una fiesta especial. | RS
Mariana Alcántara Contreras
11 de Septiembre de 2025

El reality show La Casa de los Famosos México 3 prepara una fiesta especial este viernes 12 de septiembre y contará con la presencia de Jorge Medina y Josi Cuen, dos de las voces más reconocidas del regional mexicano y exintegrantes de La Arrolladora Banda El Limón.

La noticia se volvió viral en redes. / RS
La producción del programa confirmó su participación en el avance oficial de la gala, en el que se escucha la frase: “¿Subirá la temperatura en la fiesta de viernes? Cuando gritemos junto a Josi Cuen y Jorge Medina ¡Viva México!”, lo que desató expectativa entre los seguidores del reality.

Ambos intérpretes llegarán a la casa para amenizar la celebración de los habitantes, que cada semana disfrutan de música en vivo después de la gala de nominación. Aunque no se ha especificado cuántos temas interpretarán, se espera que canten algunos de sus éxitos más populares y prendan el ambiente de la noche.

 

 

Jorge Medina y Josi Cuen actualmente realizan su gira conjunta “Juntos”, la cual ha tenido reprogramaciones en algunas ciudades, pero sigue vigente. Su aparición en el reality podría dar un nuevo impulso mediático a su proyecto musical y acercarlos a nuevas audiencias.

Jorge Medina y Josi Cuen actualmente realizan su gira conjunta “Juntos”. / RS

Capturan a Óscar “N”, presunto operador financiero del CJNG ligado a “El Mencho”
