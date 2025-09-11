Muere Alan Yu, actor y cantante chino, tras caer de un edificio en Pekín

El mundo del entretenimiento chino se encuentra de luto tras el inesperado fallecimiento de Yu Menglong, actor y cantante conocido artísticamente como Alan Yu. El artista perdió la vida el 11 de septiembre de 2025 a los 37 años, tras caer desde un quinto piso en el distrito de Chaoyang, en Pekín. Según informaron las autoridades locales, la caída fue accidental y no se encontraron indicios de actividad criminal.

El artista murió a los 37 años/IG: alanyu0615

De acuerdo con un comunicado emitido por su agencia, Yu Menglong se encontraba en una reunión con amigos durante la madrugada. Posteriormente, se retiró a su habitación, la cual cerró con llave. Horas después, su cuerpo fue descubierto en la calle por un transeúnte que alertó a la policía. Las investigaciones preliminares descartaron cualquier sospecha de foul play.

Nacido el 15 de junio de 1988 en Urumqi, Xinjiang, China, Yu Menglong se graduó del Instituto de Artes Escénicas de Pekín, lo que cimentó su carrera artística. Debutó como actor en 2011 y lanzó su primer sencillo como cantante en 2013, titulado "Just Nice".

A lo largo de su carrera, participó en diversas series de televisión, destacando por sus papeles en:

Go Princess Go (2015)

Eternal Love (2017)

Xuan-Yuan Sword: Han Cloud (2017)

All Out of Love (2018)

The Legend of White Snake (2019)

Who's Not Rebellious Youth (2019)

Unstoppable Youth (2019-2020)

The Love Lasts Two Minds (2020)

Su partida ha conmocionado a sus seguidores y colegas, quienes han expresado su pesar a través de redes sociales y medios de comunicación. La comunidad artística y sus fans recuerdan a Alan Yu por su talento, carisma y contribuciones al mundo del entretenimiento.