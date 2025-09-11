Aumenta a 8 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

En su más reciente reporte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, actualizó a ocho la cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de La Concordia, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, la tarde del miércoles 10 de septiembre.

22 personas siguen en estado crítico

Acompañada por su equipo de trabajo, la mandataria capitalina detalló que, de las ocho víctimas fatales, siete son hombres y una es mujer. Además, informó que todavía hay 22 personas en estado crítico, por lo que existe el riesgo de que la cifra de muertes aumente.

La Jefa de Gobierno Clara Brugada se ha reunido con los responsables de los hospitales que atienden a las víctimas/X

“Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. De ellas, lamentamos mucho confirmar ocho personas fallecidas, 22 en estado crítico, seis en situación grave, 39 delicadas y 19 personas que, gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y del personal de emergencias, ya se dieron de alta.

Por lo tanto, se tienen 67 personas que continúan hospitalizadas”, declaró la Jefa de Gobierno.

“No están solas, no están solos”: apoyo a las familias

Además de reiterar su “solidaridad, apoyo y respaldo” a todos los afectados, Brugada aseguró que su administración brindará apoyo directo a los familiares de las víctimas y lesionados.

“A las familias de quienes fallecieron en este evento les decimos que no están solas, que no están solos, que el Gobierno de la Ciudad de México va a estar apoyando a cada una de las familias, y vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante con los derechos que les corresponde.

"Daremos puntual seguimiento para ello”, agregó la mandataria.

Cada ciertas horas se hace una actualización sobre el estado de los afectados/X

Investigación contra la empresa Silza: “No habrá impunidad”

Respecto a las causas del accidente y la responsabilidad de la empresa dueña de la pipa de gas, Silza, Brugada informó que ya se abrió una investigación formal.

“Inició las investigaciones que puedan ya determinar la causa del accidente, deslindar responsabilidades y asegurar que no haya impunidad.

El Gobierno de CDMX promedio que no habrá impunidad en este caso/AP

Decirle a la ciudadanía, a todos en esta ciudad, que se haga justicia y que el Gobierno de la ciudad va a estar al tanto.

Reconocer el respaldo y apoyo que hemos tenido de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desde el primer momento del evento”, concluyó la Jefa de Gobierno.