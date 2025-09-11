¿Dónde está Ana Daniela Barragán? Familia espera resultados de ADN tras explosión en Iztapalapa

Ana Daniela Barragán Ramírez desapareció tras la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia

Ana Daniela Barragán es estudiante de Ingeniería de Alimentos en la UNAM | Redes sociales
Laura Reyes Medrano
11 de Septiembre de 2025

Tras la explosión del día 10 de septiembre, de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, la familia de Ana Daniela Barragán, estudiante de Ingeniería de Alimentos en la UNAM, espera con angustia los resultados de una prueba de ADN para confirmar si el cuerpo encontrado desconocido corresponde a ella. 

Por medio de redes sociales se comenzó a difundir información de Ana Daniela para su localización/RS

Lo que se sabe hasta ahora

  • La detonación dejó un saldo de ocho personas muertas y 94 heridas, 22 de ellas en estado crítico. 

  • Un elemento de Protección Civil halló pertenencias en el sitio del accidente, entre ellas un celular quemado que fue identificado como de Ana Daniela. 

  • A través de una llamada telefónica hecha al celular quemado, la familia de Ana Daniela se enteró de que estaba vinculada con el siniestro. 

  • El cuerpo que podría ser de Ana Daniela fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde permanece como desconocido hasta que se realice la prueba de ADN.

  • La madre, Cecilia, ha señalado que no le han permitido ver el cuerpo mientras no esté confirmado su identidad con la prueba correspondiente. 

Acciones oficiales

  • La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México es la encargada de realizar la prueba de ADN. 

  • La UNAM emitió un comunicado expresando su solidaridad y apoyo con la familia de Ana Daniela. 

 

Situación de Ana Daniela

  • Por ahora, Ana Daniela Barragán se considera desaparecida.

 

