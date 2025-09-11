Miss Universo México 2025: ¿Cuándo, dónde ver y quiénes son las favoritas a ganar?

El certamen Miss Universo México 2025 se prepara para su gran final. Este 13 de septiembre, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Zapopan, Jalisco, se elegirá a la representante nacional que competirá en Miss Universo 2025, programado para celebrarse en Tailandia.

La gran final de Miss Universo México 2025 se podrá seguir en vivo el 13 de septiembre a partir de las 20:00 horas. / IG

En esta segunda edición, 32 jóvenes de diferentes estados del país participan en diversas pruebas que incluyen pasarela en traje de noche, entrevistas y presentaciones personales, con el objetivo de demostrar no solo belleza y porte, sino también liderazgo, comunicación y compromiso social.

Entre las participantes se encuentran Linda Hermosillo Gallegos (Aguascalientes), Leslie Alejandra González Meza (Baja California), Litzy Nayomi Subías Espinoza (Campeche), Fernanda Castro (Chiapas), Ana Karen Cervantes Zolorio (Ciudad de México) y Sol Gutiérrez (Sinaloa), entre otras aspirantes que buscan destacar en la competencia.

La actual reina, María Fernanda Beltrán de Sinaloa, coronada en 2024, entregará la banda a su sucesora, quien además de representar a México en el certamen internacional, recibirá oportunidades de patrocinio, becas y exposición profesional.

Las favoritas para la corona

Aunque todas las candidatas tienen posibilidades, expertos en concursos de belleza y comunidades en redes han destacado como favoritas a Sol Gutiérrez (Sinaloa), Ana Karen Cervantes Zolorio (CDMX) y Leslie González Meza (Baja California), quienes han sobresalido por su desenvolvimiento, carisma y proyección en las actividades preliminares.

Dónde ver la final

La gran final de Miss Universo México 2025 se podrá seguir en vivo el 13 de septiembre a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) a través de la transmisión oficial en YouTube y redes sociales de Miss Universo México. También se prevé cobertura en medios de espectáculos y plataformas de streaming asociadas al certamen.

En esta segunda edición, 32 jóvenes de diferentes estados del país participan en diversas pruebas . / Pixabay