Oasis en CDMX: Horarios, posible setlist y todo lo que debes saber de sus conciertos en CDMX

La espera terminó: Oasis, una de las bandas más influyentes del britpop, se presentará en la capital mexicana los próximos 12 y 13 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira Oasis Live ’25. Esta será la primera vez que los hermanos Liam y Noel Gallagher regresen juntos al escenario en México, después de más de 15 años de separación, lo que convierte a estas presentaciones en un acontecimiento histórico para los fans.

Oasis comienza sus presentaciones en México/Instagram: oasis

Los conciertos comenzarán a las 21:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación debido al esperado flujo de asistentes y a las medidas de seguridad que se implementarán en el recinto.

El posible setlist: clásicos que marcaron a una generación

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D'You Know What I Mean?

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock 'n' Roll Star

Una cita con la historia del britpop

La reunión de Oasis en los escenarios ha despertado gran expectación no solo en México, sino en todo el mundo. La banda, formada en Manchester en 1991, marcó a una generación con su estilo inconfundible, letras cargadas de rebeldía y melodías que se convirtieron en himnos internacionales. Tras su ruptura en 2009, pocos imaginaron que Liam y Noel compartirían de nuevo el escenario, por lo que estos conciertos se perfilan como uno de los eventos musicales más importantes del año en el país.

Oasis en CDMX se convierte en un momento único para los seguidores de la banda británica/Instagram: oasis, googleuk

Lo que debes tomar en cuenta

Los boletos para ambas fechas se encuentran prácticamente agotados, por lo que se espera un lleno total en el Estadio GNP Seguros. Las autoridades recomendaron a los asistentes planear con anticipación sus traslados, utilizar transporte público y respetar las medidas de seguridad al ingreso.