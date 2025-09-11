Estos son los estados de México donde rara vez tiembla, según la UNAM

Los especialistas destacan que esta información es crucial para la planeación urbana y la seguridad de la población

Datos del SSN revelan que Yucatán, Campeche y Chihuahua tienen la menor actividad sísmica del país. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
11 de Septiembre de 2025

Aunque México se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurren la mayoría de los sismos del planeta, hay regiones con un riesgo mucho menor. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y estudios de la UNAM, Yucatán, Campeche y Chihuahua son los estados con la actividad sísmica más baja del país.

Estos territorios registran muy pocos movimientos telúricos al año y, cuando ocurren, suelen ser de baja magnitud. En contraste, entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán concentran la mayor parte de la energía liberada por los grandes sismos en México.

Los especialistas destacan que esta información es crucial para la planeación urbana y la seguridad de la población. Sin embargo, advierten que la baja incidencia no implica que el riesgo sea nulo, por lo que recomiendan a las autoridades y habitantes mantener protocolos de prevención y simulacros.

Además, la UNAM señala que el estudio de estas zonas de baja sismicidad es importante para comprender el comportamiento de las placas tectónicas en el país y mejorar los modelos de predicción. Con ello, se busca fortalecer las estrategias de protección civil y reducir el impacto de futuros eventos.

Expertos también recuerdan que factores como el tipo de suelo, la densidad de población y la calidad de las construcciones influyen en los daños potenciales, incluso en áreas donde los temblores no son frecuentes. Por ello, hacen un llamado a promover normas de construcción seguras en todo el territorio nacional.

