Capturan a Óscar “N”, presunto operador financiero del CJNG ligado a “El Mencho”

Autoridades federales detuvieron este 11 de septiembre de 2025 a Óscar Antonio Álvarez González, alias Óscar “N”, identificado como principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención fue resultado de un operativo coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con apoyo de la SEDENA, Guardia Nacional, SEMAR y la FGR.
Óscar “N” es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al presuntamente lavar dinero mediante la compra de propiedades y el manejo de empresas de los sectores tequilero y ganadero.
Las investigaciones también señalan que el detenido facilitaba cambios de nombre en propiedades con la ayuda de notarios en Jalisco, con el fin de ocultar recursos a favor de Rubén Oseguera Cervantes (“El Mencho”) y Abraham Oseguera Cervantes (“Don Rodo”), líderes del CJNG.
El presunto operador financiero fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.