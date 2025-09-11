Milagro en Iztapalapa: perrita embarazada sobrevive a explosión de pipa y da a luz a cinco cachorros

La tragedia ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo de ocho personas fallecidas y decenas de heridos. Sin embargo, entre las víctimas no humanas, destacó una historia de supervivencia que ha conmovido a la comunidad: la de Cereza, una perrita embarazada que logró escapar de las llamas y, tras ser rescatada, dio a luz a cinco cachorros.

Cereza estaba embarazada de cinco cachorros/RS

Un rescate lleno de esperanza

Ana Silvia Díaz, fundadora de la organización "Huellitas, amor sin fronteras", compartió en redes sociales el emotivo relato del rescate de Cereza. Tras la explosión, la perrita fue encontrada corriendo desorientada entre las llamas. A pesar de las graves quemaduras en su lomo, Cereza fue trasladada de inmediato a un veterinario. Un ultrasonido reveló que estaba embarazada de cinco cachorros.

Cesárea de emergencia y pronóstico reservado

Debido al estado crítico de Cereza y la prematuridad de los cachorros, los veterinarios decidieron realizar una cesárea de emergencia. Afortunadamente, tanto la madre como los cinco cachorros sobrevivieron al procedimiento. Sin embargo, Cereza presenta síntomas de anemia y desnutrición, y su pronóstico sigue siendo reservado.