Pronostican lluvias intensas y tormentas para este fin de semana en varios estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 13 y sábado 14 de septiembre se prevén lluvias fuertes a puntuales intensas en distintas regiones del país, acompañadas de descargas eléctricas, vientos de hasta 70 km/h y posible caída de granizo en zonas aisladas.

Además, se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, respetar límites de velocidad . / Pixabay

De acuerdo con el pronóstico, las entidades con mayor afectación serán Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Campeche, mientras que Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrar lluvias de gran intensidad y oleaje elevado en zonas costeras.

En la Ciudad de México y el Estado de México, se esperan chubascos y lluvias fuertes principalmente durante la tarde y noche, motivo por el cual se activó la alerta amarilla en varias alcaldías. Protección Civil recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos y tránsito lento.

Las autoridades exhortan a la población a evitar cruzar ríos o arroyos en crecida, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, revisar techos y desagües en viviendas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y de los gobiernos estatales.

Además, se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, respetar límites de velocidad y mantener distancia entre vehículos para prevenir accidentes viales en zonas con pavimento mojado. Para quienes planean actividades al aire libre, se sugiere reprogramarlas o considerar espacios techados para evitar riesgos por tormentas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico, las entidades con mayor afectación serán Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Campeche. / Pixabay