¿Cuándo es la última aparición de John Cena en WWE?

El 'Never Seen Seventeen' ya tiene fecha para decirle adiós a la compañía

David Torrijos Alcántara
7 de Septiembre de 2025
La gira del adiós de John Cena tiene fecha final. El 'Never Seen Seventeen' tendrá su último combate en la WWE en Washington D.C. el 13 de diciembre, en un Saturday Night's Main Event, de acuerdo a WrestleVotes.

Esta es la fecha del adiós de Cena de Boston 

Además, Cena tendrá la última aparición en su casa, Boston, Massachusetts en el Raw del 10 de noviembre. El viernes pasado, el 'GOAT' se despidió de SmackDown con una lucha ante Sami Zayn por el Campeonato de los Estados Unidos en Chicago.

El final de John Cena en WWE está cerca y la emotividad crece entre los aficionados, que se han dedicado a apoyarlo y borrar los abucheos o cantos en contra de él en estas últimas apariciones como luchador activo de la compañía.

¿Habrá más regresos a WWE para despedir a Cena? 

Con los regresos sorpresivos de algunas figuras de WWE, los fans han puesto nombres en la mesa para que John Cena pueda despedirse de la compañía con alguna lucha que recuerde al pasado. En Wrestlepalooza enfrentará a Brock Lesnar.

La expectativa por el adiós de John Cena no solo radica en su combate final, sino en el legado que dejará tras más de dos décadas como uno de los pilares de la WWE. Con una carrera marcada por títulos mundiales, rivalidades históricas y un impacto que trascendió el ring, su despedida promete ser un acontecimiento inolvidable para la industria de la lucha libre y para los millones de fanáticos que lo siguieron durante toda una generación.

