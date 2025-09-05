¡Light it up! AJ Lee regresa a WWE para darle una paliza a Becky Lynch

CM Punk fue defendido ante los ataques de 'The Man' y Seth Rollins

5 de Septiembre de 2025
¡Light it up! AJ Lee regresa a WWE para darle una paliza a Becky Lynch
AJ Lee regresa a WWE para darle una paliza a Becky Lynch | X: @TripleH

El SmackDown en Chicago tuvo picos de emociones bastante altos, desde la sorpresiva lucha entre John Cena y Sami Zayn por el Campeonato de los Estados Unidos, hasta el segmento final con CM Punk, Becky Lynch, Seth Rollins y el esperado regreso de AJ Lee.

Así fue el regreso de AJ Lee a WWE

En marzo de 2015, AJ Lee le puso fin a su etapa en WWE, pero con el regreso de CM Punk a la compañía en 2023, las posibilidades de ver a la luchadora de nuevo revivieron. Fue hasta este viernes que reapareció ante un público que rogaba por ella.

En Clash in Paris, CM Punk estaba por dejar sin posibilidades a Seth Rollins de retener el World Heavyweight Championship, pero Becky Lynch, esposa del 'Visionario', llegó a darle un golpe bajo al 'Chicago Made', lo que le dio oportunidad a Rollins de ganar el combate.

AJ Lee defiende a CM Punk

Tras algunas disputas entre Becky Lynch y CM Punk, AJ Lee regresó a WWE en el SmackDown de Chicago para darle una paliza a 'The Man', en nombre del 'Best in the World'. La emoción del público que coreaba su nombre desde hace unos días fue evidente cuando sonó su icónica canción.

AJ Lee terminó de encender la Allstate Arena de Chicago y junto a CM Punk revivieron una de las grandes historias de la WWE que marcaron a una generación. Ahora, están listos para enfrentar a Seth Rollins y Becky Lynch, quienes han atormentado al 'Chicago Made'. 

