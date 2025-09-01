¡Embrace The Vision! Seth Rollins y Becky Lynch protagonizan los resultados de WWE Clash in Paris 2025

Una noche mágica fue lo que se vivió en Francia con el evento de Clash in Paris; WWE decidió que su gira europea tendría una parada en La Défense Arena y el resultado alegró a más de uno. Con la facción The Vision siendo el tema principal, los resultados del nuevo PLE han sorprendido a más de uno.

Nikki Bella perdió ante Becky Lynch | wwe.com

El triunfo del OTC1

Clash in Paris comenzó con la lucha entre Roman Reigns y Bronson Reed acompañado de Paul Heyman, la victoria se la llevó el 'Jefe Tribal' después de un combate que exigió a ambos luchadores al máximo; después de la lucha, Bron Breakker y Bronson Reed golpearon de brutal manera a Reigns, quien tuvo que abandonar en una ambulancia la arena.

Posteriormente, la lucha por los campeonatos en pareja tuvo lugar, Joe Gacy y Dexter Lumis vencieron a los Street Profits para retener sus preseas y seguir dominando la división en parejas de SmackDown. La lucha por el campeonato intercontinental femenino fue la tercera de la velada, con Becky Lynch reteniendo después de un paquetito ante una de las gemelas.

Roman Reigns fue el primer luchador en salir al ring en toda la noche | wwe.com

Siempre hay un Plan B

En una lucha extrema, Rusev venció a Sheamus vía sumisión para completar un combate más de su larga rivalidad; la penúltima contienda estuvo a cargo de John Cena en una de sus últimas diez apariciones como luchador, enfrentando a Logan Paul en lo que probablemente pueda ser la mejor lucha de la noche; el vencedor fue Cena.

El evento central fue la lucha por el campeonato mundial pesado con Seth Rollins defendiendo ante CM Punk, LA Knight y Jey Uso; el campeón estaba 'solo', ya que sus compañeros de The Vision habían sido expulsados de la arena; sin embargo, cuando al final del combate Punk estaba a punto de vencer a Seth, la esposa de este último, Becky Lynch, apareció de manera sorpresiva con un golpe bajo para el Chicago Made, causando que 'El Visionario' retuviera su presea.

John Cena salió como vencedor ante Logan Paul | wwe.com

