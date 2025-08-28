CMLL anuncia lucha especial en colaboración con Pokemón

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció una sorpresa especial para los fanáticos del pancracio y del anime en nuestro país. Por medio de sus redes sociales, se anunció el evento Leyendas Pokémon: Z-A ×CMLL, que unirá a grandes figuras de ambos mundos.

Con la información proporcionada por el Consejo Mundial de Lucha Libre, el evento se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en la Arena México. De igual forma, el gran espectáculo contará con cuatro grandes figuras del pancracio nacional, en los que ya está incluido Místico.

¿Qué otro atractivo tendrá el espectáculo?

De igual forma, el espectáculo que contará con la presencia de Místico, servirá como presentación de una nueva mega evolución de un Pokemón para videojuegos. Mega Hawlucha, la nueva evolución en el mundo de la lucha y tipo volador, será el gran atractivo en este evento.

Por medio de un corto animado, Pokemón presentó al nuevo personaje jugable en una lucha épica ante Machamp. En el avance, se puede observar los movimientos de Mega Hawlucha, como una plancha voladora.

Just revealed: Mega Hawlucha, a newly discovered Mega-Evolved Pokémon! The Mega Evolution of the Wrestling Pokémon will make its debut in #PokemonLegendsZA 💥 pic.twitter.com/wk9GAcaVLH — Pokémon (@Pokemon) August 28, 2025

Precio de los boletos

La venta de boletos ya se encuentra en las plataformas de Ticketmaster. El precio varía dependiendo la zona, aunque los más baratos van desde los 122 hasta los 732 pesos; aunque en dado caso de no obtener un lugar, el evento será transmitido por YouTube.

