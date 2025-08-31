¿AJ Lee de vuelta al ring? WWE da pistas de su regreso

CM Punk estaba por retomar el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE cuando cargó a Seth Rollins para aplicarle un segundo 'Go To Sleep' consecutivo. Sin embargo, Becky Lynch llegó a darle un golpe bajo, que el 'Visionario' aprovechó para ganar el combate y retener en Clash in Paris.

¿Por qué AJ Lee podría regresar a WWE?

Becky Lynch es la esposa de Seth Rollins, por lo que una de las expectativas que surgieron tras su aparición fue que AJ Lee, esposa de CM Punk, también saliera al ring. El show concluyó con el 'Visionario' como el victorioso de la noche en París, sin ninguna otra intervención.

Las dudas crecieron con los carteles que aparecieron mientras CM Punk caminaba por la rampa del escenario: "Punk necesita a AJ Lee". Además, Big E dio mas pistas durante la transmisión: "él también tiene esposa".

AJ Lee pudo regresar a WWE en Evolution

Algunos reportes indican que WWE planeaba tenerla de regreso para el Premium Live Event, Evolution, pero no lograron concretarlo. La postura actual es optimista para que AJ Lee vuelva a encender las arenas en los eventos de la compañía.

Aunque la ausencia de AJ Lee dejó un vacío en la historia de la noche, los indicios sobre su regreso mantienen viva la expectativa entre los fanáticos, quienes esperan que la excampeona vuelva a intervenir en futuros eventos de WWE y complete la narrativa de rivalidad y alianzas familiares que se dibuja alrededor de CM Punk y Seth Rollins.

