Clash in Paris: Roman Reigns recibe paliza por parte de Bron Breakker y Bronson Reed

Clash in Paris abrió con el combate entre Roman Reigns y Bronson Reed, el cual ganó el Jefe Tribal tras un inmenso esfuerzo. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues Bron Breakker llegó a atormentarlo de nuevo.

Roman Reigns recibe paliza en Clash in Paris

Fiel a su estilo, Breakker llegó con una lanza para destrozar la mesa de comentaristas en la que Reigns celebraba con el público francés, pero ese solo fue el inicio de la paliza que recibió el Jefe Tribal, quien ya había atacado a Paul Heyman.

Bronson Reed aprovechó la debilidad de Roman Reigns para aplicarle tres Tsunamis, dos cuando ya estaba en una camilla para llevárselo a atención médica. Además, elementos de seguridad estaban ahí para evitarlo, pero no tuvieron éxito. Jey Uso intentó defenderlo, pero Breakker lo eliminó con una lanza.

Suspenden a Bron Breakker y Bronson Reed

Posteriormente, Adam Pearce decidió suspender a Bron Breakker y Bronson Reed indefinidamente sin paga, ya que el el General Manager de RAW se molestó fuertemente con ellos por enviar a Reigns al hospital.

Con la suspensión en marcha, el futuro inmediato de Roman Reigns queda en el aire, pues su regreso dependerá de la recuperación tras el brutal ataque en París a manos de Breakker y Reed.

