Así fue el encuentro entre Pimpinela Escarlata y Dominik Mysterio

Momento especial se vivió en Triplemanía XXXlll entre Pimpinela Escarlata y Dominik Mysterio, ambas superestrellas se encontraron y se terminaron tomando una foto especial, en el que el luchador de la WWE posó con la máscara al puro estilo mexicano.

Ambas figuras fueron parte de la cartelera del evento que destacó por ser el primero después de la alianza entre la marca americana y la Triple A.

Pimpinela Escarlata tuvo su aparición en la Copa Bardahl donde lució fiel a su estilo y repartió besos a sus rivales dentro del cuadrilátero para darle espectáculo a una batalla que terminó ganando Omos tras eliminar a LA Park.

Amargó debut de Dominik en Triplemanía

Por su parte, Dominik Mysterio engalanó una de las principales luchas de la noche en la Arena Ciudad de México donde tuvo una contienda por el Megacampeonato de AAA que defendió El Hijo del Vikingo ante El Gran Americano y Dragon Lee.

Mysterio se fue de la batalla con el trago amargo, y es que cuando parecía que todo estaba dado para que se quedara con el cinturón apareció AJ Styles para dejarlo plantado en la lona y que El Hijo del Vikingo lograra recuperar el campeonato.

Revancha para Dominik Mysterio

Dominik Mysterio tendrá su revancha contra El Hijo Del Vikingo luego de la oficialización de la batalla por el Megacampeonato en Worlds Collide que se realizará en Las Vegas.

