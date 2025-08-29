John Cena se disculpó con el niño que insultó en su viaje a Bruselas

La gira de retiro de John Cena sigue dando de qué hablar con momentos que sin duda alguna pasarán a la historia. En esta ocasión, en el regreso de WWE a Francia, tan solo un par de días antes de que se lleve a cabo el evento Clash in Paris, el 'Marine' se reencontró con una persona importante en una de sus últimas apariciones como luchador activo.

La siguiente lucha de Cena será ante Logan Paul | Captura

Cena vs el niño de Bruselas

La primera vez que John Cena apareció en WWE con su personaje malo, fue en Bruselas, en la primera gira europea del 2025 para la empresa; en dicha ocasión, el excampeón mundial se refirió a sus fans y a sus haters como la "relación más tóxica" que jamás hubiera tenido, por todos los años que tuvo que aguantar insultos y quejas.

Cuando Cena se refirió a todo el mundo, en realidad no mentía, pues cuando estaba hablando en el medio de aquella aparición, dijo unas palabras que sorprendieron al mundo: "Cada uno de ustedes, incluso ese niño pequeño, son una relación tóxica y disfuncional, a la mi**da con esos niños", mencionó señalando a un pequeño que vestía exactamente como John en aquella noche.

El niño recibió las burlas de Cena en Bruselas | Captura

La reconciliación

Unos meses después, WWE ha regresado a Europa, pero esta vez no lo hicieron a Bruselas, la última edición de Friday Night SmackDown se ha llevado a cabo en Paris, donde casualmente el mismo niño se ha hecho presente de nueva cuenta en primera fila para poder ver a su héroe.

Para su fortuna, esta vez las cosas fueron diferentes, pues John Cena accedió incluso a bajarse del ring para acudir con él en el medio del público y extenderle una disculpa. Este gesto fue inmediatamente aceptado por el chico, quien solo buscaba poder tomarse una foto con su luchador favorito.

El universo ha sanado. John Cena se disculpa en Lyon con el niño que humilló e hizo famoso en Bruselas. Esto es lucha libre profesional 🫶👏



📹: pulga.gabarri vía TikTok. pic.twitter.com/pEfefcynEK — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) August 30, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Stephanie Vaquer no luchará por el Campeonato Mundial Femenino de WWE en Clash in Paris