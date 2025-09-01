¡El poder del bigote! Dominik Mysterio venció a AJ Styles para retener su campeonato intercontinental

La gira europea de WWE tuvo una parada más en La Défense Arena, sitio en el cual se llevó a cabo la primera edición de Monday Night Raw; en ella, uno de los 'platillos' principales era la lucha en donde Dominik Mysterio defendería su campeonato intercontinental ante AJ Styles. A algunos fanáticos, les decepcionó que esa no fuera la contienda del evento central de la noche, como si lo fue un combate en parejas entre Jey Uso y LA Knight vs Bron Breakker y Bronson Reed.

AJ Styles tuvo una gran entrada en RAW | wwe.com

¿La mejor audiencia de la historia?

En medio de un inmejorable ambiente, en el que los fanáticos no dejaban de cantar, gtitar y apoyar a los protagonistas del programa, el primero en entrar a la lucha fue 'El Fenomenal' AJ Styles, quien recibió una vez más un apoyo increíble por parte de la gente francesa, con una canción exclusiva para él que fue entonada alrededor de cinco minutos seguidos, recordando aquella edición de Backlash, también en Francia, cuando previo a su lucha en contra de Cody Rhodes, la cámara comenzó a moverse debido al ambiente que generó el público.

Con la entrada de Mysterio, todo cambió, pues los franceses cambiaron de inmediato a los abucheos que normalmente tiene Dom al salir a cualquier escenario en el mundo. Después de la presentación de Styles, la cual nuevamente fue acompañada con ruido, el campeón atacó por la espalda a su retador, causando un inicio obligado del combate.

AJ Styles in France.



Simply Phenomenal. pic.twitter.com/bkyY277wI7 — WWE (@WWE) September 1, 2025

Victoria para el 'Mejor Mysterio de la historia'

Después de una lucha que tuvo momentos de tensión, incluso afuera del cuadrilátero, una aparición inesperada para algunos cambió el rumbo de la contienda, pues los compañeros de Dom en The Judgment Day, tenían prohibido estar cerca al momento de que este defendiera su presea. Por eso, la ayuda llegó de parte de El Grande Americano, quien distrajo a AJ antes de que hiciera su movida final, le dio un cabezazo con un pedazo de acero incluido y Dominik simplemente aprovechó para hacer la cuenta de tres, reteniendo una vez más ante Styles.

Ahora, la mira de Dominik Mysterio ha cambiado de dirección, pues el viernes 12 de septiembre tendrá una nueva oportunidad por el Megacampeonato de AAA, esta vez en un mano a mano en contra de El Hijo del Vikingo dentro del evento Worlds Collide, el cual se celebrará en Las Vegas.

Mysterio sigue como campeón intercontinental desde abril en WrestleMania | wwe.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Oficial! Dominik Mysterio vs El Hijo Del Vikingo por el Megacampeonato en Worlds Collide