Brock Lesnar confirmó que se enfrentará a John Cena en Wrestlepalooza

Brock Lesnar volvió después de SummerSlam para ser parte de la gira de despedida de John Cena, aunque al 17 veces campeón no se le ha notado muy contento con la Bestia Encarnada de vuelta en WWE.

Este viernes, mientras Cena buscaba ser nuevamente campeón de los Estados Unidos, Lesnar apareció para evitar que John se coronara en Chicago, donde fue el SmackDown de este viernes.

Después de la intervención de Lesnar, la propia Bestia Encarnada confirmó que en el próximo evento de WWE, Wrestlepalooza, John Cena se enfrentará a Brock Lesnar.

Han pasado diez años desde que John Cena y Brock Lesnar se enfrentaron en un mano a mano, la última ocasión fue en Royal Rumble por el campeonato máximo de la empresa.

Cena y Lesnar se han enfrentado en distintas ocasiones

Algunos fanáticos de WWE consideran que el Lesnar vs Cena es una de las mayores rivalidades en la historia de World Wrestling Entertainment, la cual podría tener su capítulo final en Wrestlepalooza.