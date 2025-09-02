Stephanie Vaquer enfrentará a Iyo Sky por el campeonato mundial en Wrestlepalooza

Luego de que por el inesperado embarazo de Naomi, Stephanie Vaquer no pudiera luchar en Clash in Paris por el campeonato mundial femenino, WWE ha hecho el anuncio oficial que le entrega la tan esperada oportunidad titular, misma que tendrá lugar en el nuevo PLE de la empresa, Wrestlepalooza, el cual tendrá lugar en Indianapolis.

Vaquer retó a Sky un día después de WrestleMania 41 | Captura

'Tercera caída' entre Sky y Vaquer

La rival de la luchadora chilena será la japonesa Iyo Sky, con quien ya se ha enfrentado un par de ocasiones en el pasado, ambas luchas en Monday Night Raw. Cabe resaltar que ninguno de esos combates tuvieron un resultado ya que en los dos, hubo intervención de alguna rival, por lo que ahora la rivalidad crece debido a que esta vez será con un campeonato mundial de por medio.

El primer de estos enfrentamientos se dio en el Raw post WrestleMania, con Vaquer como la campeona de NXT y Sky como poseedora del campeonato por el cual se enfrentarán en esta tercera lucha.

La oportunidad para Stephanie llegó luego de que se convirtiera en la ganadora de a batalla real femenina en el evento Evolution eliminando a Lash Legend, y aunque dicha oportunidad estaba destinada para hacerse efectiva en Francia ante la excampeona Naomi, el anuncio de su embarazo cambió los planes, dejando que Sky y 'La Primera' luchen por el título, pero ahora en su estado vacante.

Vaquer festejando junto a Stephanie McMahon en Evolution | Captura

Wrestlepalooza 25 años después

Desde su última edición en el 2000, el evento Wrestlepalooza no había tenido una aparición en el plano estelar de la WWE; sin embargo, rumores apuntan a que Triple H y los demás creativos de la empresa han decidido traer de regreso este PLE para poder competir directamente con AEW y su evento All Out, el cual tiene la misma fecha que el nuevo PPV en Indianapolis.

Por el momento, la única lucha confirmada es Stephanie Vaquer vs Iyo Sky, pero con más de dos semanas de distancia con la fecha del evento, WWE tiene una gran oportunidad de sorprender a sus fanáticos, pues una de las últimas luchas de John Cena podría tener lugar, con Brock Lesnar como su rival; no obstante, el rumor más importante tiene que ver con CM Punk, y es que su esposa AJ Lee, estaría cada vez más cerca de hacer un impactante regreso para entre ellos dos enfrentar a Seth Rollins y Becky Lynch.

AJ Lee podría unirse a su esposo CM Punk para el próximo evento en Indianapolis | wwe.com