Clash in Paris: Cartelera, dónde ver y todo lo que debes saber del evento europeo de WWE

WWE regresa a Europa para comprobar la teoría de que la fanaticada en 'ese lado del mundo' es la más ruidosa en la historia, por ello es que el evento Clash in Paris cierra la actividad de agosto en el 2025, con John Cena como una de las principales atracciones ya que estará aún más cerca de terminar su carrera como luchador en activo después de esta fecha.

El evento central será un Fatal 4 Way por el campeonato de Rollins | wwe.com

Cartelera final del evento parisino

Lucha por el campeonato intercontinental femenino: Becky Lynch (c) vs Nikki Bella

Lucha por los campeonatos mundiales en pareja: The Wyatt Sicks (Joe Gacy y Dexter Lumis) (c) vs The Sreet Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford).

Lucha Good Ol' Fashioned Doonybrook: Sheamus vs Rusev

Roman Reigns vs Bronson Reed

John Cena vs Logan Paul

Lucha por el campeonato mundial pesado: Seth Rollins (c) vs LA Knight vs CM Punk vs Jey Uso

Este será el stage de Clah in Paris | Captura

Curiosidades del evento

Después de que John Cena termine su participación en Clash in Paris, solamente le restarán ocho apariciones en su tiempo como luchador , teniendo como fecha de retiro oficial el sábado 13 de diciembre en una edición más de Saturday Night's Main Event.

La lucha por el campeonato mundial pesado será la segunda defensa titular de Seth Rollins en este nuevo reinado después de su canjeo exitoso en SummerSlam ante uno de sus rivales en turno, CM Punk.

Dos luchas importantes no fueron incluidas dentro del evento: Dominik Mysterio vs AJ Styles por el campeonato intercontinental, combate que se llevará a cabo en Monday Night Raw un día después; además, después del anuncio del embarazo de Naomi, Stephanie Vaquer no podrá luchar por el campeonato en Europa, conservando aún su oportunidad, aunque con otra fecha en el calendario.

John Cena se acerca cada vez más a su retiro oficial | wwe.com

¿Dónde ver Clash in Paris 2025?

Fecha : Domingo 31 de agosto

: Domingo 31 de agosto Sede : Paris La Défense Arena

: Paris La Défense Arena Horario : 12:00 PM (tiempo del centro de México)

: 12:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Netflix

