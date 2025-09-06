El Grande Americano vuelve a México para luchar contra El Fiscal

El luchador de WWE se enfrentará a El Fiscal en la función que AAA tendrá en el Showcenter Complex, en Monterrey

Álex Martínez
6 de Septiembre de 2025
El Grande Americano volverá a luchar en AAA
La gira nacional de AAA continúa llevando la emoción de la lucha libre a diferentes rincones del país, y ahora le toca el turno a Nuevo León.

La empresa anunció que el próximo domingo 7 de septiembre, en el Showcenter Complex, se vivirá una de las funciones más esperadas por los fanáticos.

El Grande Americano vuelve para luchar en México | @WrestleOops__

El atractivo principal será el duelo mano a mano entre El Grande Americano y El Fiscal, un choque que ha levantado gran expectación entre los seguidores por la combinación de estilos y la intensidad que promete sobre el encordado.

 

 

Aunque muchos aficionados en otras partes de la República esperaban ver en vivo al enmascarado estadounidense que también ha tenido presencia en WWE, en esta ocasión la oportunidad será exclusiva para la afición regia.

El cartel también contará con combates de alto nivel, incluyendo la defensa de los campeonatos mixtos de AAA por parte de Mr. Iguana y La Hiedra, quienes pondrán en juego sus cinturones frente a dos representantes con experiencia internacional: Lola Vice y Lince Dorado.

Grande América luchará en AAA | @WWE
