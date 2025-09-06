L.A. Park explota contra WWE por usar su imagen en promocional de Worlds Collide

WWE y Triple A colaborarán una vez más para el Worlds Collide del 12 de septiembre en Las Vegas, donde múltiples luchadores de la compañía mexicana demostrarán nuevamente su calidad en el ring. Sin embargo, previo al evento ya hay una polémica.

¿L.A. Park estará en Worlds Collide?

En el video promocional del evento y la imagen de la cartelera, WWE colocó a L.A. Park, quien pertenece a Adolfo Tapia, creador del personaje. La cuestión es que en Worlds Collide estará La Nueva Parka, lo que causó confusión entre los aficionados.

Ante ello, Adolfo Tapia aclaró las cosas en sus redes sociales y confirmó que él no irá al evento, pero sí utilizaron su imagen. "Ya sabes como siempre me suben a mí para confundir a la gente. No soy yo, bueno, el de la imagen sí soy yo pero yo no voy a ir", escribió.

El público reaccionó con decepción, ya que tenían una ligera esperanza de que el veterano luchador estuviera presente en un evento así de importante como el Worlds Collide en Las Vegas, que marcará la segunda edición de 2025.

¿Cuál será la lucha de La Parka en Worlds Collide?

El icónico luchador tendrá un combate de ocho hombres: El Niño Hamburguesa, La Parka, Octagón Jr. y Mascarita Sagrada vs. Cruz del Toro, Joaquín Wilde, Lince Dorado y Abismo Negro Jr., serán los participantes del enfrentamiento en Las Vegas.

