¿Los nuevos John Cena? Estos fueron los fracasos de WWE por buscar a su nueva estrella

Cerca de la despedida oficial del 'Never Seen Seventeen', los aficionados se preparan para el vacío que dejará

David Torrijos Alcántara
6 de Septiembre de 2025
¿Los nuevos John Cena? Estos fueron los fracasos de WWE por buscar a su nueva estrella | X: CAPTURA DE PANTALLA

La gira del adiós de John Cena está cerca de terminar y la emotividad de la afición crece cada vez más. La muestra clara es la reacción del público en cada aparición, en las que el 'Never Seen Seventeen' da el máximo, ya sea con el micrófono o en combate.

Imagen
X: CAPTURA DE PANTALLA

Con la próxima despedida de John Cena, la WWE tendrá un inmenso vacío, ya que una de las máximas leyendas, que perduró por dos décadas, no estará más en la compañía como parte del roster. Es por ello que desde hace algunos años han intentado construir a una figura que aspire a lo mismo, pero no han tenido éxito.

¿Qué luchadores estaban planeados para ser estrellas y fracasaron? 

Uno de los grandes ejemplos es Drew McIntyre, quien actualmente continúa en el roster, pero que en su momento fue un plan de Vince McMahon de llegar a los niveles alcanzados por John Cena, sin embargo no tuvo éxito. Pese a ello, el escocés es uno de los elementos aclamados en la WWE.

X: @DMcIntyre

Austin Theory también estaba en los planes de convertirse en la próxima gran figura de la WWE, por ello obtuvo éxito en luchas importantes como la de escaleras en el Money in the Bank. Poco a poco perdió protagonismo y actualmente los reportes indican que fue separado del roster por lesión.

Luchadores mexicanos como Alberto del Río y Sin Cara también entraban en planes de poder tener una mayor relevancia, incluso McMahon lo declaró en 2011. Por temas fuera del ring, los dos tuvieron que salir de la WWE hace algunos años.

CM Punk, Roman Reigns y Seth Rollins: ¿Las estrellas que mantienen a la WWE? 

Casos como el de Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins y algunas otras figuras, han sido los más cercanos al legado de John Cena, pues los tres son queridos en WWE y se han encargado de lanzar a la compañía a otro nivel

Imagen
X: CAPTURA


 

