Worlds Collide: Esta es la cartelera para el evento de WWE y Triple A en Las Vegas

El próximo viernes se vivirá una nueva edición de Worlds Collide, evento en el que las estrellas de WWE y Triple A se juntan para dar un espectáculo de gran nivel, además de sorpresas al público con nuevas rivalidades e historias.

Así será el Worlds Collide en Las Vegas

Tras el primer Worlds Collide hace unos meses, el segundo evento genera grandes expectativas, especialmente para los luchadores de Triple A que buscan darse a conocer, como fue el caso de Mr. Iguana, quien es uno de los más aclamados actualmente.

Desde Las Vegas, Worlds Collide presentará una cartelera emocionante, en la que destaca el combate entre El Hijo del Vikingo y Dominik Mysterio por el Megacampeonato de Triple A, el cual 'Dirty' Dom anhela con conquistar.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. defenderá el Campeonato Latinoamericano en una lucha de cuatro hombres, en la que Dragon Lee, Ethan Page y JD McDonagh participarán. Por otro lado, Lola Vice y Mr. Iguana enfrentarán a Finn Bálor y Roxanne Perez.

Psycho Clown y Pagano defenderán su Campeonato de Parejas de la Triple A ante The New Day. Sumado a ello, Penta hará una aparición especial apra animar a Las Vegas en esta nueva edición del Worlds Collide.

Cartelera de Worlds Collide

El Hijo del Vikingo vs Dominik Mysterio - por el Megacampeonato de Triple A

Psycho Clown y Pagano vs. The New Day – por el Campeonato de Parejas de Triple A

Faby Apache vs. Natalya – por el derecho a ser la retadora número 1 del Reina de Reinas

Lola Vice y Mr. Iguana vs. Finn Bálor y Roxanne Perez – lucha de parejas mixtas

El Hijo del Dr. Wagner Jr. vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Ethan Paige – Fatal 4 Way por el Campeonato Latinoamericano de Triple A

El Niño Hamburguesa, La Parka, Octagón Jr. y Mascarita Sagrada vs. Cruz del Toro, Joaquín Wilde, Lince Dorado y Abismo Negro Jr. – lucha de ocho hombres

